Bílá hora: Běda poraženým!

Už v polovině roku 1621 přivezl posel do Prahy císařův list se seznamem osob, které musí být zatčeny nebo alespoň hlídány. Dostavit se do metropole měli i ti, kteří po Bílé hoře odjeli ze země. Na základě císařského nařízení dal Lichtenštejn 20. února 1621 zatknout všechny členy direktoria – kromě těch v zahraničí – a dvaatřicet dalších osob.

Nejstarší z pánů byl čtyřiaosmdesátiletý Václav Budovec z Budova (rodinu odvezl do bezpečí a sám se z neznámých důvodů vrátil do pražského domu), z rytířů pak šestaosmdesátiletý Kašpar Kaplíř ze Sulevic. K nejmladším patřil sotva čtyřicetiletý měšťan Jan Kotnauer.

Už pět dní po bělohorské katastrofě podepsalo 201 prominentních účastníků stavovského odboje revers, v němž žádalo císaře o odpuštění. Nebylo jim to nic platné. V čase zrodu hrdelního tribunálu úsilí jejich rodin o omilostnění vzrůstalo. Přímo k císaři do Vídně se vypravila Alžběta Zuzana Thurnová, manželka stavovského předáka, který pobýval nyní na Moravě a později se definitivně odebral do ciziny. Tam do smrti vystupoval proti Habsburkům.