Karel Engliš jako ekonom

Prosazoval politiku stabilní československé měny. Silná koruna podle něj vedla k deflační politice, k problémům národního hospodářství. Československo bylo totiž, stejně jako dnes Česko, závislé na exportu.

V praxi to znamenalo, že naše zboží bylo na světových trzích moc drahé. To vedlo k problémům s odbytem, k propouštění a dalším nežádoucím sociálním jevům. I proto se nebál během velké hospodářské krize v minulém století prosazovat devalvaci československé koruny, což by jeho odborný sok Alois Rašín nikdy nepřipustil.