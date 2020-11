Zimní dovolená bude letos jiná. V tuzemsku a mnohem levnější

„Důvodem je nejen nejistota ohledně možnosti cestování – a to nejen do zahraničí, ale i v rámci ČR – ale i zodpovědný přístup. Češi nyní více spoří, zaznamenali jsme nárůst zůstatků na spořicích účtech o 20 procent v porovnání se začátkem letošního roku. Zájem je i o investice do fondů, jejichž objem v držení klientů se na konci září ve srovnání se stejným obdobím minulého roku více než zdvojnásobil,“ uvedla Kateřina Petko z Equa bank.

Do pěti tisíc korun by chtělo dát za zimní dovolenou 60 procent dotázaných (loni to bylo 39 procent), od pěti do 10 tisíc korun chce vynaložit 18 procent Čechů (loni 30 procent), od 10 do 15 tisíc korun pak devět procent respondentů (loni 17 procent).