Zdražování hypoték zrychlilo, průměrná sazba je už 5,33 procenta

Od počátku letošního roku je průměrná nabídková sazba vyšší o 1,19 procentního bodu. Všichni, kterým letos končí fixace, by měli co nejdříve refinancovat, radí odborníci. Zdražování hypoték podle nich rozhodně ještě není konec.

„K dalšímu zvýšení základní sazby by pak podle ekonomů mohlo dojít ještě v červnu, a to o čtvrt procentního bodu. Růst hypotečních sazeb tak ještě není u konce. Již v současné době se ale splátky hypotéky prodražují o tisíce korun,“ uvedl analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Při květnové průměrné nabídkové sazbě 5,33 procenta podle něj činí měsíční splátka 3,5milionové hypotéky do 80 procent odhadní ceny nemovitosti a tříleté fixaci 21 136 korun.

Reálné příjmy českých domácností přitom prudce klesají kvůli rostoucí inflaci, více než loni platí za energie, potraviny i další položky. Meziroční růst spotřebitelských cen podle odhadů už přesáhl 13 procent. Navíc ekonomika podle analytiků letos citelně zpomalí, což může vyústit i v nárůst nezaměstnanosti. Řada domácností by pak měla problémy hypotéky splácet.

„Stále více se rozevírají pomyslné nůžky mezi současnou sazbou a sazbou, kterou měli majitelé hypoték zafixovanou třeba před pěti lety. A právě tito klienti, kterým končí ona pětiletá fixace, si musí najít ve svých rodinných rozpočtech stále více prostředků na zvýšenou splátku. Konkrétně u klientů s končící pětiletou fixací u hypotéky 3,5 milionu korun sjednané na 25 let jde o navýšení o více než sedm tisíc korun měsíčně,“ spočítal Sýkora.

„Novou hypotéku i refinancování nyní doporučujeme řešit co nejdříve, protože zkrátka netušíme, co bude. Aktuální situaci jde jen velmi těžko předvídat, proto bych preferoval raději vzít vyšší úrok dnes a za pár let případně s bankou vyjednávat zlepšení úrokové sazby i v době fixace, než teď vyčkávat a modlit se v lepší zítřky, které nemusí přijít,” uvedl pro Právo Ondřej Ticháček z hypotečního tržiště Zaloto.