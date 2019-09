Víte, do kdy platí statut studenta? Pozor na zbytečné chyby

Slevu na studenta je možné uplatnit po dobu, během níž se student soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Neplatí to však u daňového zvýhodnění na vyživované dítě, kde je hranice pevně stanovena dovršením věku 26 let, žádná výjimka pro doktorské studium zde není.