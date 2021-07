Většina rodičů vydá za prázdninový pobyt dítěte do 10 tisíc

Na úhradu letních pobytů svých dětí musí rodiče počítat s náklady navíc. „Do 10 tisíc korun chtějí do prázdninového pobytu svého dítěte letos investovat téměř dvě třetiny rodičů. Proti loňským prázdninám se to přitom nijak nezměnilo,“ uvedla Kateřina Petko z Equa bank, která prováděla průzkum mezi 500 rodiči dětí od pěti do 18 let.