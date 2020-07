Studentky si koupily zájezd do bezpečného Řecka, cestovka přesto zájezd zrušila

Pandemie koronaviru a s ní spojená vládní opatření měla výrazný dopad na cestovní ruch. Zájezdy zakoupené ještě před vypuknutím koronakrize byly zrušeny a cestovní kanceláře na základě nového zákona Lex Voucher klientům mohou nabízet poukazy v ceně zájezdu. Zákon to cestovkám umožňuje pro zájezdy, které se měly uskutečnit v období od 20. února do 31. srpna 2020.

Zároveň zavedl tzv. ochrannou dobu, která končí 31. srpna 2021. Pokud by klient během této doby voucher na náhradní zájezd neuplatnil, cestovní kancelář mu nejpozději do 14. září 2021 peníze vrátí.

I když to ještě nedávno vypadalo, že minimálně letos můžeme na zahraniční dovolenou v některé z oblíbených přímořských destinací zapomenout, současná situace kolem šíření covid-19 se ve většině evropských zemí zklidnila, cestovní kanceláře tak zaktualizovaly svou nabídku a opět prodávají zájezdy do „bezpečných” zemí, například Řecka či Bulharska.

I když to na první pohled to vypadá jednoduše a z nabídky cestovních kanceláří můžete získat dojem, že do vybrané lokality bez potíží odcestujete, cestovka vám může zájezd na poslední chvíli zrušit.

Nejasné důvody

Přesvědčily se o tom i dvě studentky z Prahy, které se se svou zkušeností svěřily redakci Práva. Dívky si v polovině června koupily u cestovní kanceláře Blue Style týdenní zájezd na Krétu s odletem 1. července, společně za něj zaplatily bezmála 30 tisíc korun. Během 14 dnů jim však cestovní kancelář poslala e-mail (redakce má veškeré podklady k dispozici), s tím, že zájezd byl v důsledku šíření koronaviru zrušen, v příloze e-mailu byl i voucher v hodnotě ceny zájezdu. O možnosti vrácení peněz nepadlo ani slovo.

Studentky se poté na pobočce Blue Style dozvěděly, že se zájezd neuskuteční kvůli Smartwings, které zrušily všechny lety do Řecka a Bulharska v termínu od 1.7. do 3.7. Zároveň jim podle jejich slov bylo na pobočce doporučeno, aby voucher neuplatnily v červenci, protože se neví, zda aerolinky vůbec poletí.

„Chápu, že cestovní kanceláře se kvůli koronaviru ocitly v problémech a dlouhou dobu nevěděly, jak to s cestováním bude vypadat. Lidé, kteří si pořídili zájezdy ještě před vypuknutím pandemie, dostali za zrušené zájezdy vouchery, aby o své peníze nepřišli a cestovky jim tak nemusely vrátit peníze, což by pro mnohé z nich bylo likvidační. Ostatně tuto situaci řeší i zákon. Ovšem to, co jsme nyní s kamarádkou zažily, nás opravdu zaskočilo,“ řekla Právu studentka Karolína, jedna z dívek.

„Prodávají zájezdy do destinací, které již opatření proti šíření koronaviru uvolnily, vyberou si od klientů peníze a do 14 dnů zájezd zruší a jako důvod uvedou šíření koronaviru. Přitom, jak jsem na jejich stránkách viděla, do těchto destinací dál prodávají zájezdy. A na pobočce nám řeknou, že je to kvůli společnosti Smartwings, která zrušila lety,” dodala.

Letadlo nebylo naplněné

Redakce o vysvětlení požádala jak mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Janu Ondrejechovou, tak mluvčí společnosti Smartwings Vladimíru Dufkovou.

„Změny u jednotlivých zájezdů, ke kterým v této mimořádné a nestandardní situaci bohužel může docházet častěji, jsou způsobené dopady koronavirové krize, nikoliv šířením koronaviru. Bohužel mohlo dojít k nesprávnému vyznění sdělení, které zkontrolujeme a případně upravíme,” vyjádřila se pro Právo Ondrejechová. Zároveň k danému případu uvedla: „Jsme samozřejmě připraveni aktualizovat nabídku dle přání klientek.”

Z vyjádření mluvčí Smartwings Dufkové vyplynulo, že aerolinky do Řecka i Bulharska turisty dopravují. Právu sdělila, že linky do těchto zemí jsou od začátku července obnoveny. Později doplnila, že do destinace studentek Kréta Chania byly lety zrušeny z důvodu nízké obsazenosti.

Chcete zájezd? Doplaťte si

Blue Style dívkám sice nabídla alternativní zájezdy, ovšem s odletem o několik týdnů později a do destinací, které pro ně nepřicházely v úvahu. „Dostaly jsme nabídku na zájezdy do Turecka, Egypta a Tuniska. Na stránkách cestovky jsme si ale všimly, že dál prodává zájezdy na Krétu i další řecké ostrovy a v termínu, který jsme si původně pro cestu zvolily, požádaly jsme tedy o uplatnění voucheru na zájezd stejné jakosti na Krétu, ovšem o několik tisíc korun dražší,” doplnila Karolína.

Odkázaly se na bod 4. v Podmínkách poukazu Lex Voucher (LV), které jim cestovní kancelář zároveň s poukazem zaslala. Ten říká: „Je-li navrhovaný náhradní zájezd stejné jakosti, nesmí Blue Style požadovat od zákazníka nad rámec Poukazu LV doplacení případného rozdílu v ceně oproti původní Smlouvě." Ostatně na toto poukazuje i zákon č.185/2020 Sb. v § 6, odst.2.

Když jsem požádala o rozhovor s manažerem, bylo mi sděleno, že to prý nemají ve zvyku studentka Karolína

Zaměstnanec na pobočce po konzultaci s vedením, z níž vyplynulo, že se na vybraný zájezd daná podmínka vztahuje, jim zájezd rezervoval s tím, že mají elektronicky požádat o navýšení hodnoty poukazu v ceně nového zájezdu.

Po dvou dnech však bylo všechno jinak. Cestovní kancelář by daný zájezd klientkám poskytla jedině v případě, že by si rozdíl v ceně doplatily. Zároveň jim ale nebyla schopná připravit žádnou alternativní nabídku. Redakce požádala o vyjádření mluvčí Blue Style Janu Ondrejechovou, proč cestovní kancelář nedodržela podmínku doplacení zájezdu, což odporuje i zákonu a zároveň proč se nezakládá na pravdě i její ujištění, že jsou připraveni aktualizovat nabídku dle přání klientek. Mluvčí naznačila, že klientky nesplnily formální požadavky při uplatnění voucheru

„Klientky si vybraly náhradní zájezd dle vlastních preferencí, nikoliv na základě žádosti o vystavení náhradní nabídky zájezdu v rámci Zákona č. 185/2020 Sb. Dle podmínek poukazu Lex Voucher musí klientky při uplatnění poukazu požádat o nabídku náhradního zájezdu, který cestovní kancelář musí předložit v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy zákazník pořadatele o nabídku náhradního zájezdu požádal. V případě, že tento postup klient neuplatní, cestovní kancelář poskytne standardní nabídku jako v případě nového klienta,” uvedla Ondrejechová.

Ovšem toto její tvrzení se nezakládá na pravdě. Studentky o náhradní zájezd, resp. uplatnění voucheru, požádaly ústně již na první schůzce na pobočce, podruhé pak při schůzce poté, kdy jim zamítli doplatit rozdíl v ceně zájezdu. Formální náležitosti tak studentky splnily, zákon nevyžaduje písemnou formu žádosti o nabídku zájezdu

Nulová vstřícnost

„Na dovolenou jsme chtěly odletět, neměly jsme už sílu se s cestovkou dohadovat, vybraly jsem si nakonec zájezd ve stejném termínu do Bulharska s doplatkem dva tisíce korun za osobu,” řekla Právu Karolína.