Stát začne vyplácet příspěvek na děti

Na příspěvek mají nárok domácnosti s dětmi s výdělkem do jednoho milionu korun hrubého ročně. To je asi 83 333 korun hrubého měsíčně. Podmínkou pro výplatu je to, že dítě k 1. srpnu ještě nedovrší osmnáctý rok věku. Pokud tedy bude mít osmnácté narozeniny 2. srpna a později, nárok na peníze domácnost mít bude. Dostanou je i rodiny, kterým se dítě teprve narodí, a to do konce tohoto roku.