Spořicí účty: Úročení vkladů roste, na inflaci ale zdaleka nemá

Zdroj: banky; Poznámky: (1) vklady jsou úročeny pouze v případě, že klient alespoň pětkrát v měsíci zaplatí kartou zřízenou k běžnému účtu; (2) limity: 200 tis. Kč, 400 tis. Kč, 1 mil. Kč; (3) úročen celý zůstatek od 1 Kč; (4) sazba je garantovaná na celý rok, minimálně stejná částka je investována do vybraných investičních produktů ČSOB/KBC; (5) bonus: měsíčně tři platby kartou, nebo k poslednímu dni v měsíci aktuální hodnota investice alespoň 50 tis. Kč; (6) úročení tvořeno ze zákl. sazby a fixní bonusové sazby platné do 31.12.2021; (7) bonusové úročení - investice do vybraných invest. produktů; (8) výhodnější sazbu dostanou klienti s Fér účtem Plus nebo Fér účtem Extra