Spoření na penzi má sjednáno zhruba 4,5 milionu Čechů

Po odchodu do penze se tak mnoha lidem jejich životní úroveň výrazně sníží a to zvlášť v případě, kdy na dobu, až si nebudou vydělávat, nemysleli a neukládali si peníze stranou.

Zhruba tři miliony lidí spoří na penzi ve starším produktu - penzijním připojištění, který si lidé mohli sjednávat do 30. listopadu 2012. Výhodou tohoto spoření na penzi v tzv. transformovaných fondech, je to, že penzijní společnost musí účastníkům garantovat, že v žádném roce neprodělají, a to ani kdyby prodělala ona sama. Dalším benefitem je výsluhová penze, po 15 letech spoření si můžete vybrat až polovinu úspor.

Ze staršího produktu penzijního připojištění lze přejít do nového doplňkového penzijního spoření (opačně to možné není). V rámci jedné penzijní společnosti je přechod hotový do tří měsíců. Mezi dvěma penzijními společnostmi ale může trvat až sedm měsíců. Přechod je zdarma, ovšem v případě, že budete u stávající společnosti méně než pět let a rozhodnete se přejít k jiné, počítejte s poplatkem až 800 korun.