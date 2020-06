S reklamací vyúčtování energií mají Češi zkušenost, většinou uspějí

„Zákazníci by se neměli obávat tuto možnost plně využít, jestliže je někdo navštíví kvůli provedení odečtu energií. Mohlo by se totiž jednat o takzvaného šmejda, který se za pracovníka distributora pouze vydává. Totožnost pracovníka lze také ověřit na zákaznické lince distributora,“ doporučila Witoszová.

„Pokud zákazník zjistí, že spotřeba uvedená na faktuře nesouhlasí s tou, kterou si přečte na plynoměru či elektroměru, měl by takové vyúčtování co nejdříve písemně reklamovat na adresu svého dodavatele. Měl by také přiložit fotografii skutečného stavu na měřidle,“ radí Markéta Witoszová. Dodavatel pak musí reklamaci vyřídit do 15 dnů od jejího obdržení. V případě uznání reklamace má povinnost do 30 dnů dorovnat rozdíl v platbách.