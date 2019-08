Růst cen bytů brzdí, čeká se pokles

Pro třetí a čtvrtý kvartál roku 2019 Hypoteční banka očekává stagnaci až mírný pokles poptávky po nemovitostech. Zvyšovat by se tak měl počet nových neprodaných bytů, u kterých se čím dál častěji objevuje možnost slevových akcí.

„Na prohlídky chodí proti loňsku odhadem polovina lidí a než se najde vážný zájemce o koupi, je to otázka spíš měsíců než týdnů, jak jsme byli zvyklí v minulých letech,“ potvrzuje makléř Remaxu Daniel Kotula.

Všímá si také velmi zajímavého údaje, a to počtu kupních smluv zapsaných do katastru nemovitostí pro území Prahy. Data jsou k dispozici za první čtvrtletí roku 2019. „Při porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku to vypadá na pokles počtu prodejů v Praze skoro o čtvrtinu,“ uvedl Kotula.