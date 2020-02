Rodiny s malými dětmi si na školkovném polepší

„Pokud je uplatněné daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, má poplatník nárok na daňový bonus. V takovém případě je v daňovém přiznání nutné vyplnit žádost o vrácení přeplatku, a to včetně čísla účtu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Školkovné se odvíjí od výše minimální mzdy. Za rok 2019 je tak možné jej na každé dítě uplatnit maximálně v částce 13 350 korun, za rok 2018 to bylo 12 200 korun.

Například rodina s dvěma malými dětmi, která loni za každé zaplatila ve školce 15 tisíc korun, si tak sníží roční daňovou povinnost o maximální částku 26 700 korun, oproti roku 2018 je to o 2300 korun více. Rovněž daňovou slevu za umístění dítěte může uplatňovat pouze jeden z rodičů. Při uplatnění školkovného je nutné k daňovému přiznání jako přílohu doručit potvrzení o zaplaceném školném od příslušné školky.

Nárok na školkovné mají i rodiče, jejichž dítě nastoupilo od září 2019 do první třídy. Ve dvoustránkovém daňovém přiznání, které mohou podávat daňoví poplatníci mající pouze příjmy ze zaměstnání, se školkovné uvádí do řádku číslo 43, ve čtyřstránkovém daňovém přiznání do řádku číslo 69a.