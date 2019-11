Platby kartou v Česku jasně vedou, hotovosti se ale lidé nechtějí vzdát

„Mobilem, případně chytrými hodinkami, čipem a podobně lze platit kdekoli, kde mají bezkontaktní terminál. Ten je v ČR na rozdíl od jiných zemí již obvyklou záležitostí. Abyste mohli platit třeba právě tím mobilem, je potřeba si vaši bankovní kartu nahrát do speciální aplikace, kterou podporuje vaše banka a samozřejmě váš telefon. Nejčastěji to bývá Google Pay či Apple Pay, “ doplnil Tomáš Hládek z ČBA.

Třetina Čechů by její zrušení přivítala, protože by to přineslo větší svobodu v nakupování. Další třetina je však zcela proti a ve zrušení hotovosti vidí omezení osobní svobody. Zbylá třetina oslovených se nedokáže přiklonit ani na jednu stranu, má to tak napůl - vnímá jak klady, tak zápory toho, že by hotovost přestala existovat.