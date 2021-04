Obliba online nakupování v Česku roste, lidé si na něj zvykli

„Nákupy v e-shopech v současné době převažují u více než padesáti procent dotázaných. Téměř polovina z nich navíc deklaruje, že online nakupují vše, co je možné. Záměr nakupovat po odeznění pandemie v maximální možné míře právě v e-shopech hlásí téměř čtyři z deseti dotázaných. A to z toho důvodu, že si na tento způsob nakupování zvykli a je pro ně pohodlný,“ doplnil Miroslav Uďan ze společnosti Shoptet.

Z vyjádření respondentů průzkumu vyplynulo, že více než čtyřem pětinám z nich v e-shopech nechybí možnost nákupu určitého zboží či služby. Necelá pětina si postěžovala především na to, že nemohou dané zboží vidět tzv. na vlastní oči či si je vyzkoušet. Tento nedostatek zmiňovali především v případě oblečení a obuvi. Zazněla i chybějící možnost přičichnout si k vůním v parfumeriích, anebo si vlastnoručně v přiměřeném množství nakoupit drobné hobby potřeby jako třeba vruty ze železářství.

„Na dotaz, jaké zboží by lidé nejraději nakupovali už vždy jen online, uváděli jednoznačně elektroniku. Výhradně v e-shopech také Češi plánují do budoucna nakupovat vybavení do domácnosti, kde si pochvalují hlavně dopravu větších věcí až domů, ale například také drogerii. Populární je rovněž oblečení, potraviny nebo knihy,“ doplnil Uďan.