Na zájem o spoření na penzi koronakrize dopad neměla

Do penze dřív i s předdůchodem, musíte však naspořit statisíce

V transformovaných fondech původního penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat, zůstávalo na konci prvního čtvrtletí 3 261 741 účastníků. Celkový objem peněz v těchto fondech činil 430,42 miliardy korun.

„Nástup krize spojené s pandemií koronaviru důvěru v penzijní spoření nepodlomil, nových smluv přibývalo stejným tempem jako v loňském roce. Špatná situace na světových finančních trzích se ale bohužel, stejně jako u ostatních investičních produktů, promítla do zhodnocení účastnických fondů. Dynamické fondy v prvním kvartále průměrně ztratily okolo 18 procent, vyvážené zhruba sedm procent. Dobrou zprávou je, že do konce května se již podařilo dynamickým fondům v průměru polovinu ztráty odmazat. U vyvážených fondů jsou to dokonce tři čtvrtiny,“ doplnil prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop.