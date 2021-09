Lidé se na obědy do restaurací vrací pomalu. Frčí ale rozvážka

„Krize gastronomie rozhodně není zažehnána. Pokud by se situace s covidem zhoršila a lidé se z kanceláří opět ve velkém stěhovali domů, může to mít na restaurace zaměřené na vaření jídel fatální dopad. Uzavírání restaurací nebo omezování nabídky by se samozřejmě promítlo i do zhoršeného stravování zaměstnanců. Proto se domníváme, že stát by měl sektoru pomoci,“ říká Šorna.