Konec roku se blíží, nezapomeňte ze stavebního spoření vytěžit maximum

Založit smlouvu o stavebním spoření zdarma mohou do 18. prosince 2020 klienti ČMSS ve věku 18 až 50 let, a to do cílové částky 150 tisíc korun. Při sjednání cílové částky nad 150 tisíc korun pak získají slevu ve výši 1500 korun z úhrady za uzavření smlouvy.