Kdy může cestovka zdražit prodaný zájezd

Zákon přitom připouští zvýšení ceny nejen kvůli zdražení dopravy, ale i energií, změny v daních nebo výrazném pohybu kurzu koruny. Například cestovní kancelář Fischer to má ve všeobecných podmínkách formulováno větou, že „CK si tímto vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy o zájezdu...“ a odkazuje se na konkrétní paragrafy 2530 a 2531 občanského zákoníku.

Pokud žádnou podobnou větu ve smlouvě či podmínkách nenaleznete, pak toto „výslovné ujednání“ chybí a cestovka nemá právo prodaný zájezd zdražit. V praxi to ale bude obvykle naopak.

„Podle mé zkušenosti mají cestovní kanceláře své smlouvy a všeobecné podmínky právně velmi dobře napsány a určitě bude mít drtivá většina CK tuto možnost stanovenou. A pokud to v minulosti neměly, tak při současných změnách cen to dodatečně do smluv a podmínek přidaly,“ komentovala Máčová.