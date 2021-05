Každý třetí Čech chce změnit svůj pracovní obor

Během svého profesního života změnily pracovní obor tři čtvrtiny lidé, přičemž každý druhý během své profesní kariéry a čtvrtina hned po ukončení studia. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

Průzkumu také ukázal, že i když obecně k nejatraktivnějším oborům patří oblast informačních technologií, lidé o pozicích v IT příliš při plánování změn neuvažují. Uvědomují si totiž nutnost náročné rekvalifikace.

Nejmenší chuť ke změnám mají vysokoškoláci, zejména IT experti a inženýři, největší naopak ženy a zaměstnanci do 35 let.