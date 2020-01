Hypotéky už nezlevňují, zájem klesá

„Přestože došlo k dalšímu snížení průměrné úrokové sazby, tak na počtu sjednaných hypotečních úvěrů se to neprojevilo a došlo k jeho poklesu. Nicméně objem těchto obchodů neklesá stejně rychle jako počty a díky tomu byl opět překonán rekord v poměrné výšce poskytnutého úvěru a činí 2 543 963 korun,“ uvedl Jiří Sýkora specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Zvedající se průměrná výše poskytnutých hypoték odráží i stále rostoucí ceny nemovitostí. Například metr čtvereční nového bytu v Praze zdražil koncem roku v nabídkách developerů na 103 413 korun. To podle společnosti Ekospol představuje oproti předchozímu čtvrtletí nárůst o dvě procenta.

Za celý loňský rok nové byty v hlavním městě zdražily o 6,4 procenta. Za průměrný nový 55metrový byt tak zájemce nyní zaplatí 5,69 milionu korun, zatímco o rok dříve by ho vyšel na 5,35 milionu korun a o dva roky dříve na 4,7 milionu korun.

Údaje pro Fincentrum Hypoindex poskytuje jedenáct bank. Podle konkurenčního Broker Consulting Indexu, který vychází ze sazeb hypotečních úvěrů, jež zprostředkovali konzultanti Broker Consultingu a pobočky OK Point, klesla v prosinci průměrná sazba úvěrů na bydlení v prosinci na 2,51 procenta, což znamená proti listopadu snížení o 0,05 procentního bodu.

Vedení ČNB zdůrazňuje, že úlohou centrální banky je hlídat finanční stabilitu. „Cílem opatření bylo zabránit vzniku problémů v celém bankovním sektoru v případě, že by došlo k prudkému ochlazení ekonomiky, firmy by začaly propouštět zaměstnance a řada lidí by neměla dost prostředků na splácení příliš vysokých hypoték,“ sdělila Právu mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.