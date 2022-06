Cookies Češi bezmyšlenkovitě povolují, může to mít dopad i na jejich peněženky

Pouze čtvrtina Čechů je schopna přesně určit, k čemu na internetu slouží tzv. cookies. Necelé tři pětiny o nich zhruba něco tuší, každý sedmý neví a dva lidé ze sta tento pojem vůbec neznají. Ukázal to průzkum agentury Behavio pro český Avast.

Ovšem můžete to pocítit i finančně.

„Příkladem dopadu povolování všech cookies na peněženky uživatelů jsou například situace, kdy kupujete letenky. Některé vyhledávače a letecké společnosti využívají historii vyhledávání, a pokud vidí, že se aktivně zajímáte o konkrétní termín a let, ale nemůžete se rozhodnout, letenky o několik procent zdraží, aby vás přiměli k co nejrychlejšímu nákupu. Podobně to funguje třeba u rezervací hotelů nebo při vyhledávání zboží na velkých e-shop platformách,“ uvedl pro Novinky.cz Michal Pěchouček.