Barbora Buřínská, Novinky

Češi sice ve svých peněženkách nějaké ty bankovky či mince mají, ale mnohem častěji a raději platí kartou, ukázal průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Trisbee.

„Pokud mají Češi možnost platit kartou, ve dvou případech ze tří volí právě ji. Hotovost tak slouží hlavně v situaci, kdy jinak platit nejde. Fyzické peníze tak vytahují až ve chvíli, kdy není jiná možnost, třeba když kupují ovoce ve stánku u silnice,” uvedl František Havlín ze společnosti Trisbee.

Na bezhotovostním placení je lidem nejsympatičtější pohodlnost a úspora času. Navíc jim vyhovuje, že nemusí řešit, kolik peněz u sebe mají, zda jim hotovost bude na útratu stačit. Nemusí přemýšlet ani nad tím, kde je zrovna bankomat, z něhož by vybrali potřebnou částku.

Každý druhý respondent se navíc přiznal, že bezhotovostně často utratí víc, než kdyby měl platit fyzickými penězi.

Neberete kartu? Nakoupíme jinde

Průzkum ukázal, že lidé si aktivně dopředu zjišťují, zda jim v obchodě kartu k placení vezmou, dělají to tak tři pětiny nakupujících. Ještě náročnější jsou v tomto ohledu ženy, na podrobnosti o metodě platby se jich předem zaměřují dvě ze tří.

A pokud obchodníci platby kartou neumožňují, lidé jdou nakoupit jinam. Průzkum ukázal, že každý druhý respondent už zažil situaci, kdy zboží nebo službu nezakoupil jen proto, že je nebylo možné zaplatit kartou,” doplnil Matěj Turek z Trisbee.

Podle průzkumu by většina lidí ocenila, kdyby kartou mohli platit nejen v obchodech či na inetrnetu. Dva lidé ze tří by si přáli, aby mohli bezhotovostně hradit i služby podnikatelů, které poskytují v terénu, tedy například různým řemeslníkům apod.

V e-shopech už kartou platí 2 z 5

Obliba bezhotovostního placení se promítá i do stále oblíbenějšího nakupování na internetu. Ihned při objednání zboží tak činí stále více lidí, podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos pro společnost GLS průzkumu jich je už 40 procent. A tento počet neustále roste, před třemi lety tímto způsobem platila čtvrtina Čechů, předloni 31 procent a loni více než třetina (35 procent). Každý týden využívá platbu kartou na internetu zhruba pětina lidí.

Používání karty k placení na internetu je oblíbené především u mladší generace. Podle letošního průzkumu tak vůbec nejčastěji platí lidé ve věku od 18 do 26 let, a to 54 procent z nich.

I když u starší generace on-line platby kartou ještě tak populární nejsou, v současné době je volí více než čtvrtina (27 procent) lidí ve věku 54 až 65 let, lze i u nich sledovat rostoucí zájem. Za poslední tři roky se zvýšil o deset procentních bodů.

Dobírka je na ústupu

Se stoupajícím podílem plateb kartou v e-shopech zároveň postupně klesá využívání dobírky. Tu v současnosti volí zhruba pětina spotřebitelů (21 procent), přičemž ještě v loňském roce to bylo 29 procent.

Ze strany e-shopů se však stále jedná o nákladově výhodný způsob platby. Na popularitě navíc získává možnost uhradit dobírku kartou u kurýra, která tak odstraňuje nedostatky hotovostní operace.