Jakub Svoboda, Právo

Vyplývá to z průzkumu, který pro Vodafone Nápad roku mezi tuzemskou populací realizovala agentura STEM/MARK.

Poskytovat informace o svém řízení by nevadilo hlavně mladým od 18 do 29 let, mezi něž spadá riziková skupina začínajících nezkušených řidičů. Monitorovat by se výměnou za levnější povinné ručení od pojišťovny nechala necelá polovina (49,2 %), proti je pouze čtvrtina. Další čtvrtina mladých uvedla, že neví, nemá vlastní auto či řidičský průkaz.

Skeptičtější jsou k nápadu ženy



Nejvíce odmítavý postoj naopak zaujímají řidiči a řidičky ve věku 45 až 59 let. Z nich 43,7 procenta by se výměnou za levnější povinné ručení sledovat nenechalo. Hned za nimi jsou se svými 41,2 procenta lidé ve věku od 30 do 44 let, pak generace starší 60 let (37,8 %) a poslední jsou právě mladí od 18 do 29 let s pouhými 25,9 procenta.

Ušetřit za povinné ručení výměnou za posílání dat o řízení by byli ochotni více muži (45,7 %), ženy byly rezervovanější (38,7 %).

„Výsledek naznačuje, že se zvyšuje zájem lidí platit za služby méně, pokud se chovají odpovědně, a stejně tak firmy mají zájem jim to dopřát,“ komentoval výsledky zakladatel soutěže Vodafone Nápad roku Martin Kešner.

Pojišťovny tzv. telemetrická data již využívají. „Lidé, kteří se považují za opatrné řidiče, jsou ochotni sdílet svá soukromá data výměnou za lepší službu. Proto jsme i my rozjeli několik projektů na toto téma,“ potvrdil Právu mluvčí Kooperativy Milan Káňa.