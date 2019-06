Jan Holý, Právo

Vyplývá to ze statistik společnosti M.B.A. Finance, která zajišťuje správu pohledávek pro finanční instituce.

Dluhy z platebních karet vyrovná do tří měsíců okolo 80 procent dlužníků. Ovšem v případě seniorů zaplatí dluhy z karet jen necelá polovina z nich.

V exekuci přes 50 tisíc penzistů



Navíc jen málo seniorů funkcím debetní nebo kreditní karty rozumí a umí je používat.

„I když je přesvědčíme, že dluh existuje, odmítají zaplatit, neboť jsou skutečnými uživateli karty ujišťováni, že dluh již vyrovnali a vše je v pořádku. Ale většinou tomu tak není,“ sdělil Právu Jakub Zetek, provozní ředitel M.B.A. Finance.

Věřitelé pak dluhy vymáhají soudní cestou, což se projevuje nárůstem počtu seniorů v exekuci. Podle nejnovějších dat České správy sociálního zabezpečení je exekuce uvalena na téměř 53 tisíc starobních důchodů.

A jak to přijde, že má senior zřízenou kreditní kartu, a pak na ni třeba i zapomene? Chtěl pomoci rodině.

Lidé, kteří po novelizaci zákona o spotřebitelském úvěru nesplňují přísnější kritéria finančních institucí, se nezřídka obracejí na své rodiče nebo prarodiče, aby jim pomohli.

Snaží se finančně pomoci dětem, neodhadnou svoje možnosti a pak nejsou schopni pokrýt ani osobní potřeby

Ti, pokud nic nedluží, platební kartu dostanou. Problém nastane, jestliže skutečný uživatel karty nevrací peníze, které si jejím prostřednictvím vypůjčil. Kumulovaná dlužná částka pak klidně dosahuje i desítek tisíc korun, na jejichž splacení ale důchodce nemá.

Z hlediska rizika předlužení jsou senioři specificky ohroženou skupinou. Jejich zastoupení mezi neplatiči je sice nízké, ale za poslední roky se meziročně mírně zvedá a nyní dosahuje necelých čtyř procent.

Základním problémem důchodců je podle odborníků jejich snížená orientace v současném světě nabídky zboží a finančních služeb a neschopnost vyhodnotit rizika s tím spojená. Sami mají menší výdaje, které odpovídají jejich přirozenému životnímu rytmu, a do zadlužení se dostávají vinou druhých. Podle psychologů se často snaží finančně pomoci dětem, neodhadnou svoje možnosti a pak nejsou schopni pokrýt ani osobní potřeby.

Podle údajů Exekutorské komory ČR bylo v loňském roce 72 905 dlužníků nad 65 let (tedy důchodců), a bylo na ně vedeno 310 352 exekucí.



„Údaje, které by specifikovaly, zda si senioři přinášejí své dluhy do důchodu z aktivního života, třeba neuváženým zadlužením, nebo jim vznikají až poté, co jsou v penzi, ale nemáme,“ sdělila Právu mluvčí Exekutorské komory ČR Lenka Desatová.

Podle ní však zhruba u poloviny exekucí na důchody není sráženo nic, protože nezabavitelná částka je vyšší než důchod. Letos činí nezabavitelná částka 6428,67 koruny.

Průměrná výše srážky činila na konci března u starobních důchodců 2698 korun a u starobních důchodkyň 2211 korun.

Pomůže oddlužení



„Pozitivní pro tuto věkovou skupinu je samozřejmě i skutečnost, že po novele insolvenčního zákona mají důchodci jednodušší oddlužení, za tři roky,“ dodala Desatová.

Oddlužení ve zkrácené době se podle společnosti Insolvence 2008 týká také zvlášť zranitelných osob, mezi které patří starobní důchodci a tělesně postižení ve druhém a třetím stupni. Podmínka splatit alespoň 60 procent závazků se přitom na tyto dlužníky nevztahuje.