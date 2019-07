bab, Novinky

Narození dítěte, které bude s vámi po návratu z porodnice v bytě bydlet, nahlaste pronajímateli nejlépe písemně. Zákon stanoví, že tak musíte učinit nejpozději do dvou měsíců.

„Neohlášení zvýšení počtu osob totiž může být i důvodem pro výpověď z nájmu, a to s tříměsíční výpovědní dobou. Pronajímatel může po ohlášení zvýšit zálohy na služby, neboť se dá očekávat, že narozením dítěte tyto náklady stoupnou,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Ovšem nahlášením dítěte majiteli bytu administrativní starosti nekončí. V některých případech je třeba dítě přihlásit i k platbám za svoz komunálního odpadu.

Zdravotní pojišťovna stejná jako u matky



Narození dítěte je třeba zapsat i na matrice. Většinou to proběhne z iniciativy porodnice. Pokud se ale dítě narodí mimo ni, měl by se o to postarat zdravotní pracovník, který asistoval u porodu, případně rodič dítěte.

„Zákon stanoví, že rodiče musí dítě zapsat do tří pracovních dnů ode dne, kdy jsou toho schopni. Jestliže jste ještě před porodem stihli určit otcovství dítěte nesezdaných rodičů a zvolili jeho jméno a příjmení, můžete rodný list obdržet již při odchodu z porodnice. Záleží však na praxi konkrétní matriky,“ uvedl Zelený.

Jak dále dodal, je možné si ho především ve větších městech vyzvednout osobně, případně vám bude doručen poštou. Pokud se dítě narodí v zahraničí, musí rodiče požádat o zápis matriku v Brně.

Dnem narození je dítě automaticky pojištěno u zdravotní pojišťovny matky. Ovšem povinností rodičů je dítě u pojišťovny do osmi dnů zaregistrovat, k čemuž je nutné doložit rodný list potomka.

Dítě také přihlaste u pediatra, kterého je vhodné vybrat ještě před narozením. Ověřte si, zda má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, u které bude po narození registrováno vaše dítě. Pediatr dítě poprvé zkontroluje zpravidla do 48 hodin po propuštění z porodnice, a to buď v ordinaci, nebo doma. Při první návštěvě bude vyžadovat propouštěcí zprávu z porodnice.

S rodným listem i do účtárny

Rodný list bude požadovat i mzdová účtárna vašeho zaměstnavatele kvůli daňové slevě na dítě. Někteří zaměstnavatelé čerstvým rodičům poskytují i jednorázové příspěvky při narození dítěte.

U jiných může být zase narození dítěte důvodem pro požádání o zkrácený úvazek nebo umožnění práce z domova pro toho z partnerů, který není na rodičovské dovolené.

Už více než rok mohou novopečení otcové čerpat tzv. otcovskou dovolenou, mají nárok na týden placeného volna po porodu své partnerky, a to v období jejího šestinedělí. Nastoupit na ni tedy musí nejdéle do šesti týdnů ode dne porodu. Výše otcovské dovolené se počítá stejným způsobem, jako je tomu u peněžité podpory v mateřství (tzv. mateřské), za kalendářní den tak činí 70 procent denního vyměřovacího základu mzdy.

Jak je to s občanstvím či národností

Dítě získává občanství České republiky (ČR) automaticky, pokud alespoň jeden z rodičů je v den jeho narození občanem ČR. Místo narození přitom nemá na získání českého občanství žádný vliv.

Vedle českého občanství může dítě získat i další. „Například tím, že se narodí rodičům na území cizího státu, pokud tento stát připouští nabytí svého občanství narozeným dětem cizích státních příslušníků. Dítě tak má občanství země, kde se narodilo, a k tomu ještě občanství podle rodiče. Za situace, kdy mají rodiče odlišné občanství, tak může mít dítě dokonce trojí občanství,“ upozornil Zelený.

Pojem státní příslušnosti by ale neměl být zaměňován s pojmem národnost. Tu si může každý stát vykládat jinak, v ČR se jí myslí příslušnost k určitému národu vyznáváním jeho kultury. V tuzemsku není pro jeho určení rozhodná například mateřská řeč, ale vlastní rozhodnutí. Je tak možné hlásit se k více než jedné národnosti, nebo během života národnost podle svého pocitu změnit.