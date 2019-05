Jiří Vavroň, Právo

Zájem o koupi chalup a chat roste, potvrzují realitní kanceláře. Podle průzkumu Equa bank zvažuje její pořízení během následujících pěti let každý čtvrtý Čech. Česko přitom patří po Švédsku mezi země s nejhustším počtem rekreačních chat v Evropě.

Rekreační nemovitost podle průzkumu vlastní třetina obyvatel země (36 procent).

Nejčastěji přitom jde o menší chatu se zahradou (42 procent) nebo o víkendovou chalupu (36 procent). Každý dvacátý obyvatel ČR využívá pro víkendové rekreace také byt nebo apartmán, který se nezřídka nachází v lyžařských střediscích.

Přesto to nestačí. Hodně chat se začíná i stavět, a o pozemky je proto nouze. V nabídkách realitek se ceny starších chat pohybují v řádech statisíců až milionů. Přesto se po nich jen zapráší. Zájemci totiž stojí především o pozemek. Starou chatu zbourají a postaví letní rezidenci. Stará chata o ploše 40 metrů na pozemku 500 metrů se lehce prodá za 900 tisíc korun, třicetimetrová dřevěná chata na pozemku 1750 metrů za tři miliony.

A právě fakt, že Češi místo chatek na přespání stavějí rozsáhlé a často luxusní celoročně obyvatelné objekty, doplněné mnohde o bazény či tenisové kurty, a přestavují sto let staré chalupy na moderní rezidence, mění i jejich původní účel.

To, že původní rekreační objekt, který byl obyvatelný jen v létě, dostane novou koupelnu, plynové vytápění a zrenovované ložnice, umožňuje řadě zejména starších spoluobčanů se na chatu či chalupu přestěhovat a svůj původní byt ve městě pronajímat.

Při dnešních cenách je to zaručený příjem 10 až 20 tisíc korun měsíčně.

Zařízenou a zmodernizovanou chalupu či chatu je možné pronajímat pro rekreační účely v letní a zimní sezoně. Podle inzerátů, kterých je plný internet, stojí pronájem chalupy pro čtyřčlennou rodinu šest až osm tisíc za týden.

Stále více Čechů, ale i cizinců si pronajímá chatu či chalupu dlouhodobě. A specifickou záležitostí je pronájem apartmánů v horských oblastech v zimní sezoně. Tam se ceny pohybují v řádech desetitisíců až statisíců. I po zaplacení daní jsou zisky z pronájmu chat a chalup zajímavé.

Rekreace převažuje



Pro většinu Čechů je ale přesto pobyt na chatě či chalupě především rekreační záležitostí, do chat dojíždí pravidelně o víkendech či zde tráví dovolenou. Téměř pětina dotazovaných v penzijním věku zde pobývá několik měsíců v roce.

Chata a chalupa jsou i šancí pěstovat si levně ovoce a zeleninu, u kterých víte, za jakých podmínek vyrostly. Chata je podle průzkumu Equa bank rovněž příležitost ke komunikaci, vznikají zde společenství kamarádů. Pouze tři procenta dotazovaných přiznávají, že rekreační nemovitost využívají k mimomanželským dostaveníčkům.

Na svou rekreační nemovitost Češi nejčastěji dojíždějí do 100 kilometrů, čtyři z deseti mají rekreační nemovitost dokonce ve městě, kde bydlí. V zahraničí vlastní rekreační nemovitost pouhé jedno procento Čechů.

Údržba a provoz chaty a chalupy ale i něco stojí. Většinou (79 procent případů) je to částka do tří tisíc korun (v průměru je to 2200 korun měsíčně). Naopak devět procent lidí platí pravidelně měsíčně za provoz rekreační nemovitosti částku vyšší než čtyři tisíce. Další prostředky je ovšem třeba věnovat do nákupů zahradní techniky, sadby a podobně.