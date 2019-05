Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit ukázal, že v téměř dvou třetinách domácností rekonstrukce již proběhla, letos si pak plánují zkvalitnit bydlení v každé sedmé domácnosti. Nejčastěji se chystají na obnovu koupelny, ovšem rekonstrukce nemine ani prostory, které byly doposud v ústraní, jako jsou například sklepy, půdy či střechy.

Plánovaná cena rekonstrukce je různá v závislosti na jejím rozsahu, aktuálním stavu bydlení, výběru materiálů i schopnosti a možností jednotlivce si něco udělat sám. Mnozí Češi sáhnou do úspor, pokud se ale jedná o větší úpravu bydlení, na řadu může přijít i úvěr.

Jaký typ úvěrového produktu je možné využít, přinášíme v přehledu podmínek pro financování rekonstrukce v předpokládané výši 500 tisíc korun.

Spotřebitelský úvěr maximálně na 10 let

Jedním z možných úvěrových produktů, které může klient využít pro financování úpravy bydlení, je klasický spotřebitelský úvěr. U naprosté většiny bank není klient povinen dokládat účel použitých peněz.

V případě ČSOB mohou klienti pro rekonstrukci využít i účelový úvěr Půjčka na lepší bydlení, přičemž 20 procent úvěru lze použít i neúčelově. Účelovou Presto Půjčku na bydlení mohou využít i klienti UniCredit Bank.

Spotřebitelský úvěr ve výši 500 tisíc korun

Banka /Produkt Doba splatnosti

72 měsíců

Doba splatnosti

120 měsíců

Roční úroková sazba / RPSN

Výše měsíční splátky

(v Kč)

Roční úroková sazba / RPSN Výše měsíční splátky

(v Kč)

Air Bank / Neúčelová spotř. půjčka

4,9 % (1) / 5,02 %

8024

nenabízí (max. splatnost 96 měsíců) Česká spořitelna / Půjčka

4,9 % / 5,1 %

8046

4,9 % / 5,1 %

5297

ČSOB / Půjčka na lepší bydlení

5,9 % / 6,1 %

8263

5,9 % / 6,1 %

5526

Equa bank / Minutová půjčka

4,8 % / 4,91 %

8007

5,8 % / 5,96 %

5501 Komerční banka / Osobní úvěr

4,9 % / 5,01 %

8127

nenabízí (max. splatnost 96 měsíců) Moneta / Expres půjčka

3,9 % / 4,0 %

7800

3,9 % / 4,0 %

5039

Raiffeisenbank / Rychlá půjčka

6,99 % (2) / 7,22 %

8523

6,99 % (2) / 7,22 % (3)

5803

Sberbank / Fér půjčka bonus 20 %

8,99 % / 9,51 % (4) 9028

nenabízí (max. splatnost 96 měsíců) UniCredit Bank / Presto půjčka na bydlení

4,9 % / 5,11 %

8054

5,4 % / 5,59 %

5418

Zdroj: banky, údaje k 23.4.2019. Sazby i výpočty jsou orientační. Poznámky: (1) bonusová sazba při včasném splácení, bude-li klient v prodlení se splátkami, sazba bude ve výši 5,9 %; (2) v případě řádného splácení a účtu v RB je sazba 4,9 %; (3) doba splatnosti 120 měsíců je určena pouze pro klienty RB, ostatní klienti musí úvěr splatit do 96 měsíců; (4) při řádném splácení je bonusová sazba 3,81 % a bonusová RPSN 3,96 %

Maximální doba splatnosti je u většiny bank 120 měsíců, resp. 10 let. Pouze u Air Bank, Komerční banky a Sberbank musíte úvěr splatit do 96 měsíců, tedy osmi let. Raiffeisenbank nabídne možnost splatit úvěr až na 120 měsíců pouze svým klientům.

Bez poplatků se někde neobejdete



Úvěr u některých bank prodraží poplatky. Účtuje si je například Česká spořitelna, pokud klient o úvěr požádá na pobočce, a to ve výši jednoho procenta z výše úvěru (žadatel z příkladu by tak zaplatil pět tisíc korun), žádost on-line je zdarma.

Také v Monetě žadatel o půjčku zaplatí v kamenné pobočce poplatek 1295 korun, přes digitální kanály mu za sjednání úvěru banka nic neúčtuje.

Za poskytnutí úvěru zaplatí klienti UniCredit Bank 1500 korun.

Dobrá platební morálka se vyplatí

I když by mělo být řádné a včasné splácení půjčených peněz samozřejmostí, někteří dlužníci to tak ale nevidí. Několik bank tak klienty s dobrou platební morálkou odměňuje, a to buď výhodnější úrokovou sazbou, odpuštěním splátek či vrácením části zaplacených úroků.

S výhodnější sazbou i odpuštěním několika splátek mohou počítat klienti Air Bank. „Klient může získat bonusovou úrokovou sazbu. Přistupujeme k tomu ale opačně, už předem mu nabídneme bonusovou úrokovou sazbu, protože předpokládáme, že bude splácet řádně a včas. Pokud klient v průběhu splácení neplatí řádně a včas, bonusovou sazbu mu postupně krátíme až na základní sazbu. U příkladu s bonusovou sazbou 4,9 procenta je základní sazba 5,9 procenta, tu ale má jen klient, který je opakovaně v prodlení se splácením,” upřesnila pro Právo mluvčí banky Jana Karasová.

V Raiffeisenbank naopak bonusovou úrokovou sazbu klientovi poskytnou až poté, kdy řádně a včas úvěr splácel. Klient ze zmiňovaného příkladu by se z roční úrokové sazby 6,99 procenta dostal na 4,99 procenta. V případě 72měsíčního splácení by mu banka na úrocích vrátila 35 475 korun, v případě 120měsíčního splácení pak 62 874 korun.

Na nižší bonusovou sazbu se dostane i řádně splácející klient ve Sberbank. „V případě, že klienti budou řádně a včas splácet po celou dobu trvání úvěru, vrátíme jim na konci splácení bonus ve výši 20 procent z úvěru. V tomto konkrétním případě bude klientům vyplacen bonus ve výši 100 tisíc korun,” upřesnila pro Právo mluvčí banky Radka Černá.

Úvěr od spořitelny až na 22 let



Financovat rekonstrukci můžete i úvěrem od stavební spořitelny. Mnozí klienti, kteří si stavební spoření uzavřou, často počítají i s tím, že nebudou jen spořit, ale zároveň využijí i řádný úvěr ze stavebního spoření.

Vzít si úvěr bez zajištění nemovitostí však můžete, aniž byste už spořili. Stavební spořitelny vám poskytnou tzv. překlenovací úvěr (též meziúvěr), kdy během splácení zároveň spoříte a splácíte úroky. Po určité době se meziúvěr překlopí na řádný úvěr.

Pro mnohé klienty může být úvěr od stavební spořitelny výhodnější díky delší době splatnosti. Například Wüstenrot nabízí rozložení splátek až na 22 let, Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) na 20 let, Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) a Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) na 18 let, Modrá pyramida (MP) na 15 let.

Zaplacené úroky lze odečíst z daní

Úvěr od stavební spořitelny má oproti spotřebitelskému úvěru ještě tu výhodu, že zaplacené úroky až do výše 300 tisíc korun je možné odečíst ze základu daně z příjmu. Maximální odečitatelná položka tak činí 45 tisíc korun ročně.

Úvěr od stavební spořitelny ve výši 500 tisíc korun

Stavební spořitelna /Produkt Doba splatnosti

10 let Doba splatnosti

15 let

Roční úroková sazba / RPSN

Výše měsíční splátky

(v Kč)

Roční úroková sazba / RPSN Výše měsíční splátky

(v Kč)

ČMSS / Kredit Start

4,7 % (meziúvěr)

3,5 % (řádný úvěr) / 6,38 %

5958,3 (meziúvěr)

4650 (řádný úvěr)

4,7 % (meziúvěr)

3,5 % (řádný úvěr) / 6,07 % 3758,3 (meziúvěr)

4650 (řádný úvěr) MP / Rychloúvěr 4,99 % / 5,19 %

5318

4,99 % / 5,17 %

3965

RSTS / Rekopůjčka

4,19 % / 5,26 %

5200

4,19 % / 4,86 %

3800

SSČS / Úvěr od Buřinky 4,85 % (1) / 5,21 %

5329

4,85 % / 5,16 %

3967

Wüstenrot / Půjčka ProBydlení

4,89 % / 6,09 %

5488

4,89 % / 5,45 %

4006

Zdroj: stavební spořitelny, údaje k 23.4.2019. Poznámky: (1) fixace úrokové sazby 3 roky



Úvěr od stavební spořitelny je účelový, tzn., že klienti musí doložit například fakturami, účtenkami apod., že peníze skutečně použili na účel spojený s bydlením. Tuto podmínku se ale například v SSČS či Modré pyramidě snaží klientům co nejvíce usnadnit.

„Pro maximální jednoduchost a pohodlí pro klienta je možné u Rychloúvěru prokazovat využití prostředků na bytovou potřebu fotodokumentací. To znamená zaslání fotografií před a po případné rekonstrukci,” uvedla pro Právo mluvčí Pyramidy Hana Vaněčková.

Poplatky úvěr prodraží

Nevýhodou úvěru od stavební spořitelny jsou však poplatky. Vzhledem k tomu, že klienti si současně musí uzavřít smlouvu o stavebním spoření, musí za její sjednání zaplatit poplatek ve výši jednoho procenta z cílové částky, což by v případě klienta z příkladu činilo pět tisíc korun. Vyplatí se proto počkat na akce stavebních spořitelen, které v průběhu roku poplatky po určitou dobu odpouštějí. Tato akce například probíhá do konce června u Wüstenrot.

Zdarma je uzavření smlouvy o stavebním spoření i u Modré pyramidy.

Další poplatek je za vedení účtu stavebního spoření, u ČMSS zaplatíte ročně 360 korun, u MP 300 korun, u RSTS 320 korun, u Wüstenrot pak 324 korun.

Za roční vedení úvěrového účtu zaplatíte 360 korun u ČMSS, stejně tak u RSTS. U ostatních stavebních spořitelen je pak zdarma.