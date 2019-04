Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku:

• do 20 let méně než jeden rok,

• od 20 let do 22 let jeden rok,

• od 22 let do 24 let dva roky,

• od 24 let do 26 let tři roky,

• od 26 let do 28 let čtyři roky,

• nad 28 let pět roků.



Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 roků před vznikem invalidity.

Od 1. 1. 2010 platí, že u pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li v období posledních 20 let před vznikem invalidity získána doba pojištění alespoň 10 roků.