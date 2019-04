Jan Holý, Právo

Nenaplnily se totiž obavy žadatelů, že se 650 milionů korun, které stát loni na půjčky vyčlenil, rychle vyčerpá. A pro letošní rok je peněz ve Fondu na půjčky pro mladé ještě víc, celkem 950 milionů.

ČTĚTE TAKÉ Na půjčky na bydlení pro mladé půjde letos miliarda korun

„V případě vyšší poptávky jsme schopni rozpočet navýšit. Zájem o půjčky v Programu pro mladé je stabilní,“ potvrdila Právu ředitelka komunikace SFRB Karolína Smetanová. Od počátku ledna do 3. dubna eviduje SFRB celkem 127 žádostí v celkovém objemu přes 132 milionů korun.

Nejvíce, 49 žádostí v celkové výši 14,2 milionu, směřovalo na modernizaci obydlí. O půjčku na výstavbu rodinného domu zažádalo 41 mladých, v součtu celkem o téměř 73 milionů. O půjčku na koupi rodinného domu požádalo 14 mladých, 23 žádostí eviduje fond na půjčku na koupi bytu. Schváleno již bylo v tomto období 105 žádostí za více než 108 milionů.

Zájem o půjčky je stabilní, o změně podmínek neuvažujeme Karolína Smetanová, ředitelka komunikace SFRB

Loni od 15. srpna do konce roku požádalo o výhodnou půjčku pro mladé 636 osob, které si chtěly výhodně půjčit 668,6 milionu korun. Nejvíce žádostí směřovalo na modernizaci bydlení a na výstavbu rodinných domů.

Z celkového počtu žádostí jich v uvedeném období bylo kladně vyřízeno 298 za více než 249 milionů. U zbývajících zamítnutých žádostí buď žadatelé nesplnili podmínky, nebo nedoložili potřebné dokumenty či z jejich záměru sešlo.

Od podání žádosti má SFRB měsíc na posouzení žádosti a uzavření smlouvy, pokud objeví nesrovnalosti, vyžaduje po žadateli doplnění.

Odečty za narozené nebo osvojené děti

O výhodnou státní půjčku na bydlení mohou žádat manželé, z nichž jeden z partnerů v den podání žádosti nedosáhl 36 let. Mohou o ni žádat i bezdětní manželé nebo registrovaní partneři. Dítě do 15 let je podmínkou u žadatelů, kteří nejsou manželé.

Na modernizaci bytu stát půjčí nejvýše 300 tisíc korun. Při koupi bytu je maximum 1,2 milionu korun, u stavby nebo koupě rodinného domu je nejvyšší možná částka dva miliony korun.

ČTĚTE TAKÉ Půjčit si výhodně na bydlení od státu? Od srpna je možné získat až dva milióny

Úvěr bude poskytnut maximálně do 80 procent skutečných nákladů na výstavbu nebo koupi, u rodinných domů je to včetně pořizovací ceny pozemku.

Maximální doba splatnosti je stanovena u modernizace na deset let, u koupě nebo stavby až 20 let. Ve výjimečných případech, například při závažné nemoci, je doba splácení prodloužena na 25 let.

Úroková sazba státní půjčky je stanovena na jedno procento. Bonusem je odečet 30 tisíc korun z jistiny za každé narozené nebo osvojené dítě v průběhu trvání úvěrového vztahu. Státní úvěr lze kombinovat s hypotékou, hypotéku ale úvěrem nelze splatit.

Změny nebudou

Někteří developeři již dříve kritizovali výši poskytovaných půjček s odůvodněním, že na pořízení bydlení tyto částky nestačí. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), pod jejíž resort výhodné půjčky pro mladé spadají, již tehdy uvedla, že o zvýšení částek ministerstvo pro místní rozvoj neuvažuje.

„Program míří zejména do regionů, do venkovských oblastí. A tam jsou tyto částky opravdu dostačující. Co se týká Prahy a velkých měst, tam spíše půjdeme podporou nájemního bydlení,“ řekla.

Nyní to znovu potvrdila i Smetanová. „O změně podmínek neuvažujeme,“ uvedla.