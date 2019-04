svj, Právo

Okruh lidí, kteří mohou do fondů kvalifikovaných investorů, je větší než ještě před několika lety. „Jednak se snížila zákonná hranice pro vstup do takového fondu na jeden milion korun, a jednak také jednoduše přibývá milionářů,“ sdělil Právu privátní investiční poradce z FINEZ Investment Management Jan Traxler.

Aby mohl být člověk považován za kvalifikovaného investora, musí mít podle něj dostatečně velký kapitál k investování a musí mít s ním i dostatečné zkušenosti.

Test prověří vaše znalosti



„V praxi jsou dvě možnosti, jak se ‚kvalifikovat‘. Buď investujete do fondu minimálně 125 tisíc eur (zhruba 3,2 milionu korun) a zároveň čestně prohlásíte, že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a že máte dostatečné zkušenosti s investováním do nástrojů obdobným těm, do kterých investuje fond. Nebo postačí investice ve výši aspoň milion korun, zároveň ale kromě čestného prohlášení prokážete administrátorovi fondu, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, investičním cílům a vašim odborným znalostem a zkušenostem. Zpravidla musíte vyplnit poměrně rozsáhlý test znalostí,“ vysvětlil Traxler.

Toto opatření má podle něj sloužit jako ochrana investorů: „Cílem je, aby do fondů kvalifikovaných investorů investovali opravdu jenom lidé, kteří skutečně velmi dobře rozumějí tomu, do čeho investují, anebo disponují takovým kapitálem, aby je případný nezdar investice neohrozil.“

Jednotlivé fondy si můžou určit i vyšší požadovanou minimální investici.

Fondy kvalifikovaných investorů také mohou investovat do nejrůznějších aktiv, u kterých by standardní fond měl problém s oceňováním majetku.

„Mezi velmi oblíbené fondy kvalifikovaných investorů patří například fondy investující do pozemků. Ale existují třeba i fondy investující do umění, archivního vína nebo automobilových veteránů. Další fondy třeba vykupují nesplácené pohledávky,“ doplnil Traxler.

Investovat lze i do fondů v USA

Americká investiční společnost Powder Gate tvrdí, že čeští kvalifikovaní investoři mají atraktivních investičních příležitostí zatím relativní nedostatek.

„Jejich portfolia často zahrnují příliš hotovosti, jež generuje minimální, nebo, s ohledem na aktuální míru inflace, spíše záporný výnos. Tato portfolia jsou také nedostatečně diverzifikována – jak geograficky, tak z pohledu třídy aktiv – a jsou často přeexponována do středoevropského regionu a do jednoho až dvou aktiv, zejména nemovitostí,“ sdělil Právu spolumajitel firmy Tadeáš Trojan.

Powder Gate nabízí lidem možnost investovat přímo do svých dvou amerických fondů, které ČNB letos zapsala na veřejně dostupný seznam. První z nich investuje do startupů v počáteční fázi. „Primárně se zaměřujeme na tři hlavní témata, o nichž jsme přesvědčeni, že budou mít zásadní dopad na vývoj společnosti. První se týká růstu světové populace a jejího stárnutí, jež ovlivňuje zdravotnictví, zemědělství a potravinářství, data či urbanizaci.

Druhým tématem je umělá inteligence a třetím syntetická biologie,“ uvedl Trojan.

Druhý nabízený fond je konzervativnější. „V něm investujeme kapitál do malého počtu vysoce kvalitních veřejně obchodovatelných podniků a vyhledáváme situace, v nichž je cena firem na akciovém trhu výrazně nižší než jejich dlouhodobá vnitřní hodnota,“ doplnil Benjamin Pinkas, druhý z partnerů Powder Gate.