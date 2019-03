Pozůstalé straší dluhy zemřelých. Co s tím?

Přibývá dědiců, kteří mají strach z dluhů zemřelých. Neodmítnou-li dědictví jako celek nebo u notáře na začátku řízení neuplatní kouzelnou právní formuli, tzv. výhradu soupisu majetku, tak za dluhy mrtvého platí i svými penězi, jestliže na umoření nestačí to, co po sobě mrtvý nechal. To dříve nebývalo. Zavedl to až nový občanský zákoník.