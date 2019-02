bab, Novinky

V období kolem Valentýna se slaví také Národní týden manželství. Letos probíhá již 13. ročník. Ovšem v České republice se mnoha manželským párům jejich vztah nevydařil, každý druhý se totiž rozvedl.

Mnohdy jsou na vině dluhy, které si s sebou jeden z partnerů do vztahu přinese ještě z dob před manželstvím. Jak ukázal loňský průzkum společnosti Broker Consulting, více než třetina lidí se o dluhy partnera vůbec nezajímala a další čtvrtina uvěřila ujištění partnera, přičemž podrobněji je řešil jen každý devátý oslovený.

Finance řešte už před svatbou



Odborníci pochopitelně doporučují, mít ještě před svatbou v otázce financí, především pak závazků, jasno. Důležité je to také tehdy, pokud jeden z partnerů podniká a případné dluhy z podnikámí by mohly ohrožit celou rodinu.

„Ujednejte si v předmanželské smlouvě tzv. režim oddělených jmění manželů, kdy každý z manželů odpovídá pouze za své dluhy a ve vztahu ke svému majetku. Hospodaření manželů pokračuje víceméně jako před svatbou,“ radí Martina Žežulková, z advokátní kanceláře Havel & Partners.

Jsou všechny dluhy společné?

Rozhodně nejsou ojedinělé případy, kdy se jeden z manželů o dluzích svého protějšku dozví až ve chvíli, kdy u dveří zazvoní exekutor. Pokud nemá situaci ohledně závazků právně ošetřenou, musí počítat s tím, že dluhy, které si za dobu trvání manželství vezme jeden manželů, jsou bohužel společné. V případě, že je manžel nesplácí, může věřitel chtít peníze po druhém z manželů.

Existují ale výjimky. „Musí se jednat o takový dluh, který nespadá do obstarávání každodenních záležitostí rodiny. Například když manželka koupí myčku za 10 tisíc korun, jde o provozní věci v domácnosti a v případě rozvodu by za polovinu odpovídal manžel. Ale kdyby si manžel vzal 100 tisíc korun a prohrál je na automatech, tady by se manželka mohla celkem úspěšně bránit, protože nešlo o obstarání každodenních potřeb domácnosti,“ přiblížila danou situaci Ivana Minaříková ze společnosti Provident Financial.

Zároveň doporučila obrátit se ve chvíli, kdy se manželových dluzích dozvíte, na věřitele, s tím, že vám o nich nebylo nic známo a rozhodně s nimi nesouhlasíte.

„První cesta ohroženého manžela by měla vždy vést k advokátovi, který bude schopen situaci posoudit, navrhnout postup v konkrétní věci a upozornit na rizika. Ohroženému manželovi se tato konzultace vyplatí, i kdyby mělo být závěrem porady konstatování, že je vše v pořádku,“doporučila Žežulková.

Po rozvodu i dluhy napůl

Rozvodem si od problémů se zadluženým manželem vůbec nepomůžete, právě naopak. Při rozvodu vám připadne nejen polovina majetku, ale bohužel i polovina dluhů.

Nemusí se vždy jednat o nezodpovědné dluhy z rizikového chování. Do této situace se může snadno dostat opravdu každý. Příkladem může být manžel paní Anny z Plzně, který si půjčil peníze na novou dodávku a používal ji pro své podnikání. Bohužel zkrachoval a manželé se rozvedli. Paní Anna teď musí splácet polovinu dluhu, celkem 250 tisíc korun.