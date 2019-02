bab, Novinky

Tradiční valentýnský průzkum Equa bank ukázal, že svátek zamilovaných připadající na 14. února stále není Čechům vlastní. Pouze každý čtvrtý oslovený ví s jistotou, že ho slavit bude, další čtvrtina lidí ještě váhá.

Ženy chtějí slavit, mužům se nechce

Mnohem oblíbenější je Valentýn u žen, sedm z deseti oslovených by ho rádo se svou polovičkou oslavilo. Z mužů by byl k oslavě svolný jen každý čtvrtý, navíc dvě pětiny mužů přiznaly, že kdyby záleželo jen na nich, žádné oslavy by se nekonaly.

Obě pohlaví se neshodují ani v tom, jak by vlastně oslava měla vypadat. U mužů jednoznačně vede romantická večeře (40 procent), případně večer strávený v soukromí (21 procent) či v ložnici (15 procent). Ženy by raději prožily romantický eurovíkend (28 procent), večer v ložnici si ale přeje jen pět žen ze sta.

Letos utratíme méně

S oslavou je pochopitelně spojené i předání dárku, muži dávají tradičně přednost květinám (62 procent), ženy pak sladkostem (41 procent).

Přes kapsu se ale většina lidí neplácne. Téměř každý druhý muž utratí za dárek méně než pět set korun, přitom vloni jich byla třetina. Naopak částku mezi 500 až tisíci korunami vydá letos méně mužů než loni (27 procent vs. 31 procent). Zhruba čtvrtina mužů pak utratí přes tisíc korun.

Polovina žen svého milého také obdaruje dárkem v hodnotě do 500 korun (loni jich bylo necelých 40 procent), třetina pak vydá částku mezi 500 až tisícem korun (vloni 29 procent). Více než tisícovku utratí jen každá desátá žena.

V průměru Češi za dárky utratí 680 korun. Každý desátý oslovený dárek kupuje tzv. na dluh, zaplatí ho buď kreditkou nebo z kontokorentu.