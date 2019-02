bab, Novinky

Společně s odborníky ze spotřebitelské organizace dTest přinášíme přehled informací ohledně vašich práv u různých typů dovolené.

Zájezd s cestovkou: nejširší ochrana

Zájezd je možné nazvat zájezdem pouze v případě, že se skládá z více služeb cestovního ruchu a trvá minimálně 24 hodin. V takovém případě vám zákon poskytuje nejširší ochranu.

Ve smlouvě o zájezdu je zpravidla zahrnuta doprava, ubytování a další služby jako typ stravování, služby delegáta či průvodce nebo zajištění skipasů.

„Pokud cestujete s českou cestovní kanceláří, vztahuje se na zájezd české právo nehledě na to, zda jsou služby poskytovány v zahraničí,“ uvedl vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený.

Zároveň poukázal na skutečnost, že v případě, kdy si vyberete zájezd od zahraniční cestovní kanceláře, bude se smlouva řídit obvykle právem státu, ve kterém má sídlo.

Na nedostatky upozorněte okamžitě

Pokud zjistíte, že má zájezd nedostatky, upozorněte na ně okamžitě. Své výhrady sdělte například delegátovi, který má turisty na starosti, případně je oznamte na recepci hotelu.

Cestovní kancelář je povinna zajistit nápravu. Pokud ji nezjedná včas, můžete ji zařídit na její náklady sami. Právo na slevu z ceny zájezdu vám ovšem vznikne jedině tehdy, pokud jste skutečně vadu vytkli bez zbytečného odkladu u delegáta a umožnili cestovní kanceláři vyřešit problém v přiměřené lhůtě už na místě.

Podat písemnou reklamaci s nárokem na slevu stačí až po návratu z dovolené. Učiňte tak ovšem co nejdříve. Při závažných nedostatcích můžete navíc požadovat i náhradu ušlé radosti z dovolené.

Přes cestovku jen ubytování, o zájezd se nejedná



V případě, že vaše zimní dovolená nebude splňovat definici zájezdu, zákonná ochrana spotřebitele je již slabší.

„Zaplatíte-li si v cestovce pouze apartmán v Rakousku, kam se dopravíte sami, o zájezd nepůjde,” upozornil Zelený s tím, že po návratu se zákazník těžko bude domáhat práv ohledně případných vad, a pokud cestovní kancelář zkrachuje, nedostane náhradu od pojišťovny.

Mnozí lidé hledají v zahraničí ubytování přes různé zprostředkovatelské servery, například booking.com či hotels.com. Ani v takovém případě se nejedná o zájezd, klient uzavírá totiž ubytovací smlouvu přímo s ubytovacím zařízením, na které ho zprostředkovatelský server pouze odkázal.

Z toho pak plynou specifické podmínky pro storno rezervace a také pro místní daně spojené s ubytováním. Vyplatí se proto si všechny tyto podmínky dopředu ověřit.

Neznamená to však, že by zprostředkovatel neodpovídal vůbec za nic. Ze zákona musí dbát na to, aby umožňoval uzavírání smluv pouze s důvěryhodnými osobami.

„Zprostředkovatel dokonce nesmí ani navrhnout uzavření smlouvy se třetí osobou, u níž by měl pochybnosti, zda smlouvu dodrží. Jestliže by tuto povinnost nedodržel, můžete případnou náhradu škody požadovat právě po zprostředkovateli. Vyjedete-li na lyže do Rakouska či do jiné zahraniční země, počítejte také s tím, že se ubytovací smlouva nebude řídit českým právem, ale právem země, do které vycestujete,“ upozornil Zelený.

Zahraniční dovolená se může prodražit



Než smlouvu uzavřete, vždy zvažte, zda je pro vás konkrétní nabídka ubytování či jiné služby natolik výhodná, aby vyvážila právní nejistotu.

Zprostředkovatelské servery, cestovní agentury či hotely sice mohou lákat na nižší cenu dovolené než cestovní kanceláře, řešení následných problémů se však může prodražit.

Pro řešení sporů se společnostmi z jiných členských států Evropské unie, Islandu nebo Norska můžete využít také služeb Evropského spotřebitelského centra.