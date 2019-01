Novinky, Právo

Finanční odborníci už roky doporučují mít na běžném nebo spořicím účtu alespoň trojnásobek měsíčních výdajů domácnosti pro případ nenadálých výdajů.

Mnozí lidé ale řeší, jak si odkládat nějakou tu korunu právě pro tuto situaci, když s penězi vyjdou takříkajíc s odřenýma ušima.

Důležité je mít přehled

Základem pro to, abychom byli schopni si alespoň něco dát stranou, je mít přehled nejen o příjmech, ale hlavně o svých výdajích.

Klíčovou pomůckou při snaze o vyrovnaný rozpočet je finanční plán. Udělejte si seznam běžných výdajů své domácnosti a připočítejte dlouhodobější cíle - třeba letošní dovolenou či nový televizor, nebo i to, že v horizontu několika let chcete investovat do bydlení. A nezapomeňte do tabulky zahrnout rezervu pro nepředvídatelné okolnosti.

Jak mít své finance pod kontrolou Veďte si rodinné účetnictví – spočítejte si veškeré výdaje a vyjde vám, kde a kolik jste schopni měsíčně ušetřit.

Přehled o pravidelných platbách – zjistěte si, kolik přesně platíte za úvěry včetně kreditky, energie, telefon či internet. Omezujte pravidelné výdaje – právě v případě energií, telefonu nebo bankovních služeb se na trhu vždycky najde levnější nabídka. A ušetřená stovka se se stovkou sejde. Vždy s rezervou – doporučuje se mít na běžném či spořicím účtu vždy k dispozici alespoň trojnásobek měsíčních výdajů. Nepůjčovat si k projedení – peníze bychom s i měli půjčovat jen k investování, třeba do bydlení. Rozhodně ne na krátkodobou spotřebu. Nejdražší jsou kontokorent a kreditka – když už nakupujeme na dluh, tak alespoň s výhodnými podmínkami. Při delším splácení tedy raději spotřebitelský úvěr.

Takový plán lze sestavit s tužkou a papírem, ale také pomocí některé aplikace pro chytrý telefon.

Podle výše jak pravidelných, tak předpokládaných výdajů rozdělte své příjmy na tři hromádky, které je nejlépe spravovat odděleně.

Běžné výdaje (nájem, telefon a energie, potraviny či oblečení) hraďte výhradně z peněz, které máte k dispozici na běžném účtu. Pro mimořádné výdaje mějte rezervu na spořicím účtu, kam odborníci doporučují odkládat přibližně desetinu měsíčního příjmu. A pro budoucnost, tedy na bydlení nebo důchod, si odkládejte do nějaké formy investičního produktu.

Rezervy a co s nimi

Přestože se rodinný rozpočet zdá napnutý k prasknutí, spořit se dá i po stokorunách měsíčně, které třeba už k dispozici máte, jen o nich nevíte. Jsou to peníze, které zbytečně platíte za mobilní tarif, který se míjí s vašimi skutečnými potřebami, za nevýhodnou smlouvu s dodavatelem energií apod.

Proto než si začnete bolestivě utahovat opasek, zkuste se nejprve zaměřit na výdaje tohoto druhu. Možná budete překvapeni, o kolik je lze stáhnout. Nejspíš vám pak v rozpočtu zbude nějaká částka, kterou je možné ušetřit. Abyste ji takříkajíc neprojedli, zřiďte si raději trvalý příkaz, kterým peníze budete posílat na spořicí účet hned z výplaty.

Dostat se finančně do příjemné rovnováhy se může jevit jako běh na nekonečně dlouhou trať. Je to ale svého druhu spirála - jako vás každý nový dluh táhne stále silněji ke dnu, tak se může vaše finanční kondice zlepšovat stoupajícím tempem. Třeba pomalu, ale jistě.

Klíčová je disciplína

Podle bankéře Vladimíra Málika z mBank je pro rodinný rozpočet největší hrozbou neuvážené zadlužování.

„V optimálním případě bychom si měli půjčovat jen za účelem investic, tedy do bydlení nebo třeba na rozjezd podnikání. Případně na nutnosti jako lednice nebo auto pro dojíždění do práce z obce, ze které je špatné spojení. Pokud možno ale ne na spotřebu, z dovolené na dluh vám totiž kromě krásných zážitků zbude také další měsíční splátka. Je přitom třeba mít na paměti, že i banální půjčka může při souběhu neblahých okolností skončit exekucí nebo osobním bankrotem,” uvedl Málik.

Jak dále uvedl, klíčem k rozumnému nakládání s penězi je sebedisciplína. „Musíte si hlídat, za co utrácíte, a mít přehled o pravidelných výdajích. Přitom nestačí si jen do tabulky zapsat, kolik platíte za telefon. Dobré je si měsíčně nebo klidně čtvrtletně zbilancovat, jak se váš finanční plán daří plnit, kde jsou ještě rezervy a jak se vyvíjejí vaše potřeby,” dodal bankéř.