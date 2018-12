bab, Novinky

Je poslední den v roce, většina lidí se chystá hodit starosti za hlavu a užít si zábavu, která k oslavě příchodu nového roku patří. Kdy jindy, než na Silvestra, je ta nejvhodnější chvíle připomenout si výběr humorných situací, které likvidátoři pojistných události během roku s klienty řešili.

Nic se mi nestalo, chci vrátit pojistné



Několik perliček poslala redakci například pojišťovna Allianz:

„Jelikož jsem na dovolené nakonec neměla žádný zdravotní problém, ráda bych se zeptala, zda mohu získat zpátky své cestovní pojištění,” obrátila se na pojišťovnu klientka z Prahy.

„Šel jsem na kontrolu se psem, ale protože si pořád kousal stehy a límec nepomáhal, dal jsem mu na hlavu kýbl. Před ordinací mě však předběhla nějaká paní, tak jsem ji upozornil, ať jde s tím svým hafanem ven, protože není na řadě a můj byl na toho jejího popudlivý. Nejdříve nereagovala, a pak řekla, že její mazlíček nikoho nepokouše, protože nemá zuby. Já jsem jí ale odvětil, že ten můj zuby má. Když se z ordinace ozvalo: „Další!”, neváhal jsem a šel, aby mě zase nepředběhla. V tu chvíli ovšem můj pes vystartoval po jejím. Vláčel mě po podlaze jako na lyžích, takže jsem nemohl nic dělat. Čokl té ženy byl japonský a vypadal jako orangutan s dlouhatánskýma chlupama. Držela ho rukou, ale ta jeho srst tu ruku zakrývala. A protože můj pes šel po tom jejím, nepoznal, že pod těma chlupama je její ruka a kousnul jí. Kdyby ruku viděl, určitě by jí nekousnul,” snažil se zdůvodnit pojistnou událost další klient.

Operátor: „Uveďte, prosím, registrační značku vozidla nebo číslo vaší smlouvy.” Klient: „To nevím, ale mám červenou Fabii.”

Prase za volantem

Několik originálních a vtipných vyjádření svých zákazníků, kterými komentovali jim vzniklé škody a pojistné události, zaslala do redakce pojišťovna Uniqa:

Jeden motorista, který naboural do stromu u silnice, vysvětloval nehodu takto: „Vezl jsem prase na zážitkovou zabíjačku. Popravdě, zážitek z toho mám spíše já. Nedobrý. Prase se během jízdy nějak osvobodilo z posady a přesunulo se dopředu na sedadlo spolujezdce. Ale to ho nebavilo a chtělo mě mermomocí vystřídat za volantem. Byla z toho pranice a takhle to dopadlo. Ale má to už za sebou, pašík jeden.”

Řidička, která zavinila menší dopravní nehodu, při hlášení škody uvedla: „Nehodu jsem zavinila, to nepopírám. Omluvila jsem se řidiči druhého auta, ale ten nespolupracoval. Do toho škodního záznamu mi při vyplňování diktoval, že je Karel Gott. Goťáka já ale samozřejmě poznám! Tenhle to teda fakt nebyl. Tak jsme volali policii.“

Náraz do stromu v protisměru vysvětlovala řidička takto: „Já za nic nemůžu. Je to kvůli Josefovi, mému muži a spolujezdci. On si nedá pokoj a otáčí se za každou sukní. Předjížděla jsem pomalé auto před sebou, ale to bohužel řídila mladá blondýna. Josef si mohl hlavu ukroutit. Snažila jsem se tomu zabránit a špatně jsem otočila volantem. Takže by tu škodu vlastně měli platit oni dva, né pojištění. Pokutu teda Josef zaplatil.“

Ze škodního hlášení o vykradené domácnosti: „Po dovolené jsme dorazili konečně domů. Byl jsem fakt unavený. Chtěl jsem si vzít vychlazené pivo a sednout si na gauč k televizi. Všimnul jsem si ale, že tam není lednice ani televize. Gauč byl na svém místě.“

Opice zlodějky

ERV Evropská pojišťovna se specializuje na cestovní pojištění, v Česku má v této oblasti největší tržní podíl. I její klienty na zahraničních cestách potkaly desítky kuriozních situací, některé z nich nám pojišťovna zaslala:

V opičím lese na Bali chtěla opice ukrást manželům tašku s fotoaparátem. Při bránění tašky opice kousla ženu do ruky, takže pojišťovna jí musela zajistit ošetření. Taška ovšem i tak zmizela.

Opice vlezla v Indonésii na pokoj otevřeným oknem a ukradla kabelku s telefonem a dalšími osobními věcmi. Nebyli žádní svědkové, opice ani nepoužila násilí, nešlo ani o přepadení či vloupání, takže pojišťovna musela plnění odmítnout.

Dvě ženy se v letadle pohádaly kvůli nastavení klimatizace. Popraly se a musela to řešit posádka, která je na letišti předala policii. Chtěly proplatit tučnou pokutu, kterou od policie dostaly.

Klient se ve Finsku dožadoval okamžitého převezení na první pomoc, protože mu bušilo srdce a měl obavu z infarktu. Když se ho operátorka asistenční služby ptala na bližší popis potíží, přiznal, že se oddával sexu v sauně. Po chvíli se naštěstí vše vrátilo k normálu.