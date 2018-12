Jak mají banky otevřeno přes Vánoce a na Silvestra

Banka Otevírací doba

Air Bank

24.12.–26.12. zavřeno

27.12.–28.12. standardní otevírací doba

29.12.-31.12. většina poboček zavřeno (otevřeny jen vybrané pobočky v OC podle jejich otevírací doby)



Creditas 24.12.–26.12. zavřeno

27.12.-28.12. standardní otevírací doba

29.12.-30.12. zavřeno

31.12. do 12:00 hodin



Česká spořitelna 24.12. většina poboček zavřena, otevřeny jen vybrané pobočky v některých OC do 12:00 hodin

25.12.–26.12. zavřeno

27.12.-30.12. standardní otevírací doba

31.12. do 12:00

ČSOB 24.12.–26.12. zavřeno

27.12.-28.12. standardní otevírací doba

29.12.-30.12. zavřeno

31.12. do 13:00 hodin

Equa bank 24.12.–26.12. zavřeno

27.12.–28.12. standardní otevírací doba

29.12.-31.12. zavřeno, otevřeny jen vybrané pobočky max. do 16:00 hodin



Expobank 24.12.–26. 12. zavřeno

27.12.–28.12. standardní otevírací doba

29.12.-30.12. zavřeno

31.12. do 14:00 hodin



Fio banka 24.12.–26.12. zavřeno

27.12.–28.12. standardní otevírací doba

29.12.-30.12. zavřeno

31.12. do 15:00 hodin



Komerční banka 24.12.-26.12. zavřeno

27.12.-28.12. standardní otevírací doba

29.12.-30.12. zavřeno

31.12. do 13:00 hodin, Brno Kampus do 14:00 hodin



Moneta Money Bank 24.12.–26.12. zavřeno

27.12.-28.12. standardní otevírací doba

29.12.-30.12. zavřeno

31.12. do 13:00 hodin



mBank

24.12.-26.12. zavřeno, 24.12. a 25.12. otevřeny jen vybrané mkiosky max. do 21:00 hodin

27.12.-30.12. standardní otevírací doba

31.12. otevřeny jen vybrané mkiosky max. do 18:00 hodin



Raiffeisenbank 24.12. zavřeno, v provozu jen vybrané pobočky v OC Brno, Liberec, Praha a Plzeň do 12:00

25.12.-26.12. zavřeno, 26.12. otevřena jen pobočka v OC Letňany do 20:00

27.12.-30.12. standardní otevírací doba

31.12. do 13:00, v OC max. do 17:00

Sberbank 24.12.-26.12. zavřeno, 24.12. pobočka v Galerii Vaňkovka v Brně do 12:00

27.12.-30.12. standardní otevírací doba

31.12. do 12.00 hodin, Galerie Vaňkovka do 15:00 hodin



UniCredit Bank 24.12.–26.12. zavřeno

27.12.-28.12. standardní otevírací doba,

29.12.-30.12. otevřena jen pobočka v Praze v OC Atrium Flora do 20:00 hodin

31.12. do 13.00 hodin, pobočka v Praze v OC Flora do 14:00 hodin