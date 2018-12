bab, Novinky

„I když firmy stále intenzivně nabírají, v některých oborech již začíná být patrná stagnace. Díky automatizaci také firmy začínají hledat pracovníky jiných profilů než dříve, a tak lidem na určitých pozicích může skutečně hrozit i ztráta zaměstnání,” uvedla Alžběta Honsová z české pobočky společnosti Randstad. Z jejíhož průzkumu vyplynulo, že celkem 24 procent lidí se o práci bojí, přičemž šest procent dokonce tvrdí, že je to v jejich případě velmi pravděpodobné.

Podle Honsové se přitom zdaleka nejedná jen o nekvalifikované manuální pracovníky, robotizace se týká ve velké míře i mechanických administrativních činností.

Největší obavy o ztrátu práce mají lidé pracující v oblasti výroby potravinářských výrobků (20 procent), distribuce a obchodu (15 procent) a v oblasti těžebního průmyslu a energetických firem (14 procent).

Práci častěji mění mladí



Během posledního půl roku změnilo zaměstnavatele 18 procent Čechů, přičemž se častěji jedná o mladé lidi - ve věkové kategorii 25 až 34 let to bylo 31 procent lidí, u nejmladších respondentů ve věku 18 až 24 let pak 30 procent. S rostoucím věkem však míra fluktuace zaměstnanců výrazně klesá.

Nejčastěji uváděným důvodem pro změnu zaměstnavatele bylo získání lepších podmínek, zmínily ho dvě pětiny lidí. Každý čtvrtý byl nespokojený se svým zaměstnavatelem, pětina pak toužila po změně.

Co se týče oborů, tak k největší fluktuaci zaměstnanců a změnám zaměstnavatele došlo v sektoru výroby potravinářských výrobků. „Výrobní provozy v potravinářském oboru nevynikají atraktivní mzdovou nabídkou, a jakožto sezónní výroba navíc pracují s poměrně velkou částí dočasných zaměstnanců, proto je míra fluktuace vyšší,“ upřesnila Honsová a dodala: „Zaměstnavatele v tomto oboru čeká ještě větší tlak na úpravu mzdy i pracovních podmínek.

Větší aktivita na trhu práce v únoru 2019



Aktuálně aktivně hledá novou práci šest procent dotazovaných a každý sedmý po nových pracovních nabídkách a příležitostech pokukuje.

Nové zaměstnání v současné době hledají nejčastěji lidé z oboru těžebního průmyslu a energetických firem (28 procent) a pětina lidí z oblasti výroby potravinářských výrobků.

„Větší aktivitu na trhu práce očekáváme zase v polovině prvního čtvrtletí. Nyní se lidé pomalu ladí do vánoční nálady a ta obvykle hledání nové práce nenahrává,“ doplnila Honsová.