Zatímco internetové bankovnictví, jak ukázal průzkumu agentury STEM/MARK pro Equa bank, využívá u některé ze svých bank prakticky každý oslovený (97 procent), u banky v mobilu je to tak napůl, 48 procent mobilní bankovnictví k ovládání svých financí používá, 52 procent ne.

Banka v mobilu letí hlavně u mladých

Obliba mobilního bankovnictví je výrazně vyšší u mladé generace, v průzkumu se dvě třetiny lidí vyslovily, že banku v mobilu mají. S rostoucím věkem však její využívání klesá.

Jak lidé využívají mobilní bankovnictví

Výrazný rozdíl byl zaznamenán i mezi muži a ženami. Zatímco muži mobilní bankovnictví využívají v 53 procentech případů, u žen to jsou jen dvě pětiny (42 procent).

Téměř dvě třetiny klientů bank (63 procent) se shodly, že mobilní bankovnictví nepotřebují, dvě pětiny se domnívají, že ovládat bankovní účty mobilem není bezpečné. Některé klienty od jeho využívání odrazuje například složitost i třeba malý displej mobilu, na kterém vše nejsou schopni přečíst.

„Je to rychlé a vždy po ruce”

Na druhou stranu lidé, kteří mobilní bankovnictví využívají, tak činí celkem často, třetina denně a dvě pětiny několikrát týdně.

Vyhovuje jim především rychlost a dostupnost, zmínily v průzkumu shodně více než dvě pětiny lidí.

Mezi další častěji jmenované výhody patří například neustálý přehled o financích (32 procent), pohodlí či jednoduchost (shodně 10 procent).

Dva ze tří o multibankovních aplikacích neví

Mnozí bankovní klienti mají své finance rozložené na účtech více bank. Během letošního roku roste počet bank umožňujících klientům ovládat účty, které mají i u dalších bank, prostřednictvím jedné aplikace na mobilním zařízení.

O tom, že některé banky tyto multibankovní mobilní aplikace nabízejí, ale nic neví dvě třetiny oslovených.

Většina lidí o ně případně ani nejeví zájem, pouze třetina se jim nebrání. Dalších devět procent lidí na to nemá jasný názor a nevědí, zda by je vůbec využili. Největší zájem o multibankovní aplikace projevují mladí lidé do 29 let. Pokud by jim ji jejich banka nabídla, využívaly by ji dvě třetiny z nich.

„Každý druhý dotazovaný tvrdí, že o multibankovní mobilní aplikaci nemá zájem, protože ji nepotřebuje, třetina respondentů se pak bojí úniku osobních dat,“ komentoval výsledky Ondřej Hák z Equa banky.

Pokud by lidé přeci jen multibankovní aplikaci využili, tak jednoznačně preferují (60 procent), aby to byla aplikace jejich hlavní banky. Více než čtvrtina respondentů by si dokázala představit, že by ji využívali i od jiné než od své hlavní banky. Jen každý osmý by dal přednost multibankovní aplikaci od nezávislé instituce.