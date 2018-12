Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Pronájem bezpečnostních schránek nenabízejí všechny tuzemské banky, uspějete jen v České spořitelně (ČS), ČSOB, Expobank, Komerční bance (KB), Raiffeisenbank (RB), Sberbank a UniCredit Bank. Počítejte však s tím, že tuto službu nabízejí jen některé pobočky, většinou ve větších městech.

K úschově cenností můžete využít i bezpečnostní schránky například ve spořitelním družstvu Artesa či ve společnostech Prague Safe Deposit (PSD) nebo 24Safe.

U bank většinou jen pro klienty



Zřízení pronájmu bezpečnostní schránky není vůbec složité, stačí vám prakticky jen doklad totožnosti. Ovšem v případě některých bank, musíte být zároveň i jejich klientem.

„Podmínkou pro poskytnutí pronájmu je běžný účet ve Sberbank, který slouží pro placení poplatků,” uvedla pro Právo mluvčí banky Radka Černá. Klientem (resp. mít zřízený běžný účet) musíte být i v ČSOB či Raiffeisenbank.

V Expobank si musí založit běžný účet jen nájemce bezpečnostní schránky na pražské pobočce. „V Karlových Varech si může bezpečnostní schránku pronajmout i klient, který nemá vedený účet u Expobank CZ,” doplnila mluvčí banky Kateřina Petko.

Neklientům pronajmou schránky v České spořitelně, UniCredit Bank či v Komerční bance - zde ale počítejte s tím, že neklienti za pronájem zaplatí ročně o několik stovek až několik tisíc korun víc.

Kde můžete například využít bezpečnostní schránky

Banky:

Česká spořitelna - 50 tisíc schránek na 140 pobočkách

ČSOB - zhruba 22 tisíc schránek na 87 pobočkách

Expobank CZ - 560 schránek na dvou pobočkách



Komerční banka - zhruba 45 tisíc schránek na 168 pobočkách

Raiffeisenbank - zhruba 2700 schránek na 32 pobočkách

Sberbank - 1483 schránek na osmi pobočkách

UniCredit Bank - zhruba 2 tisíce schránek na 19 pobočkách

Spořitelní družstvo Artesa - zhruba dva tisíce schránek v Praze

Společnost 24Safe - Praha Společnost Prague Safe Deposit - zhruba čtyři tisíce schránek v Praze



Přístup k bezpečnostním schránkám máte u bank pouze v době, kdy je daná pobočka otevřená. V případě nebankovních společností prakticky kdykoliv, tedy 24 hodin denně.

Co do schránek patří, ale i nepatří

Jak banky, tak další společnosti nabízejí lidem schránky v různých velikostech podle toho, co všechno si do nich chcete uložit. V případě úschovy šperků či různých dokumentů vám bohatě postačí nejmenší sejfy. Pokud ale chcete mít uloženy objemnější předměty, například obrazy či sochy, poohlédněte se po větším sejfu - uspějete například v ČSOB, kde největší schránky měří 97,5 x 65 x 75 cm.

„Schránky existují v celé řadě provedení, přičemž u těch největších délka v některém ze směrů může být i výrazně delší než jeden metr. Nabízíme i speciální sekci se schránkami, kde je udržována konstantní teplota a vlhkost. Splňuje tak nejpřísnější muzejní standardy pro uchovávání uměleckých děl,“ uvedl pro Právo Filip Křeček ze společnosti Prague Safe Deposit.

Bezpečnostní sejfy slouží primárně pro uložení šperků, zlata a drahých kovů, důležitých firemních či osobních dokumentů, dokladů, pojistných smluv, různých hodnotných sbírek mincí či známek, ale i uměleckých děl, datových nosičů či třeba hudebních nástrojů apod.

Vzhledem k tomu, že klient při pronájmu podepisuje smlouvu i podmínky, které musí dodržet, i co do schránky nesmí uložit, poskytovatel pronájmu schránek kontrolu jejich obsahu standardně neprovádí. „Pouze v případě podezření na uložení zakázaných předmětů má banka právo obsah schránky zkontrolovat,” doplnil Patrik Mádle z ČSOB.

Ve schránce tedy nesmíte skladovat zejména zbraně, výbušniny, nebezpečné chemické látky, hořlavé či radioaktivní látky, předměty podléhající zkáze apod. Uschovat si nesmíte ani investiční cenné papíry a v některých případech ani hotovost.

Jak je to s pojištěním



Věci uložené ve schránce máte v některých případech i pojištěné, přičemž pojistné je zahrnuto v poplatku za pronájem.

„Pojistné krytí bezpečnostních schránek je 500 tisíc korun na schránku. Při podpisu smlouvy se klient zavazuje, že do schránky nevloží věci, jejichž hodnota přesahuje výši pojistného,” uvedla pro Právo Petra Kopecká z Raiffeisenbank.

Do 100 tisíc korun je obsah schránky pojištěn u Expobank, do 500 tisíc korun u Sberbank i u UniCredit Bank a do 800 tisíc korun pak v ČSOB. V KB můžete uschovat věci v hodnotě do jednoho či do deseti milionů korun. „Pojištění schránky je ve výši deklarované hodnoty uschovaných předmětů,” doplnil Michal Teubner z KB.

„Vzhledem k tomu, že banka nekontroluje obsah věcí uložených klientem, není možné ho ani pojistit,” upřesnil problematiku pojištění obsahu schránky v České spořitelně její mluvčí Filip Hrubý.

Kdo může ke schránce



K schránkám má pochopitelně přístup její majitel a také disponent, kterého určí.

„Klient při pronájmu schránky obdrží svůj klíč/klíče od schránky. ČSOB klientovi zaručuje, že neexistuje od jím používaného zámku žádný další klíč, který by mu nebyl vydán. Před samotným vstupem do schránky je nutné se prokázat na základě průkazu totožnosti a podepsat návštěvní lístek v souladu s podpisovým vzorem. Poté je umožněn vstup do bezpečnostní schránky, kam jde s klientem pracovník pobočky. Samotné otevření schránky poté probíhá pomocí klíče klienta a klíče pracovníka pobočky. Klient je následně ponechán v prostoru schránek sám. Ve schránkách může být pouze jeden klient, případně další oprávněná osoba (disponent), nelze tam tak vpustit nikoho jiného,” vysvětlil Mádle.

Kolik stojí pronájem schránky

Cena pronájmu schránky se odvíjí jak podle její velikosti, tak podle hodnoty uschovaných předmětů (např. KB) či zda si schránku pronajal klient, nebo neklient (KB). Kromě České spořitelny je u ostatních poskytovatelů třeba k ročnímu poplatku připočítat i DPH ve výši 21 procent.

V ČS zaplatíte ročně od 726 korun (nejmenší schránka) až do 24 200 korun (největší schránka). V ČSOB si účtují od 1200 korun ročně do 7200 korun ročně. Poplatek za roční pronájem v pražské pobočce Expobank je od 1350 korun do 6900 korun, v karlovarské pak od 1500 korun do 5 tisíc korun.

KB klientům banky v případě hodnoty uložených věcí do jednoho milionu korun účtuje ročně od 1020 korun do 4080 korun, neklientům od 1400 korun do 5400 korun. Klienti KB s hodnotou uložených věcí do 10 milionů korun pak zaplatí za rok od 3060 korun do 12 240 korun, neklienti od 3990 korun do 15 990 korun.

V RB je roční poplatek od 6 tisíc do 10 tisíc korun. Sberbank za roční pronájem inkasuje od 1200 korun do 18 tisíc korun, UniCredit Bank od 2500 korun do 10 tisíc korun.

V nebankovních společnostech se pak cena pronájmu odvíjí jak od velikosti schránky, tak od doby, na kterou si schránku klient pronajímá. „Nejmenší schránky jsou k dispozici již od 504 korun měsíčně, střední za 1008 korun měsíčně a velké od 1700 korun za měsíc. Extra velké bezpečnostní schránky jsou pronajímány dle individuálních potřeb klientů,” upřesnil Křeček z PSD. U 24Safe zaplatíte od 390 korun do 1200 korun měsíčně