Podle statistik Policie ČR se v loňském roce stalo v Česku celkem 103 821 dopravních nehod, během nichž bylo zraněno více než 27 tisíc lidí, z toho 2339 osob bylo zraněno těžce.

Průzkum společnosti Vindicia ukázal, že z každé nehody získají poškození v průměru 219 tisíc korun, což představuje zhruba 30 procent částky, na kterou mají nárok. Loni činila průměrně 730 tisíc korun, oběti nehod na českých silnicích tak přicházejí v průměru o půl milionu korun.

Bolestným vaše nároky nekončí

Bohužel více než čtyři pětiny poškozených (85 procent) neznají své nároky, netuší, co všechno mohou do odškodnění zahrnout. Neuvědomují si, že jejich zranění má dopad i na celou rodinu. Nenáleží jim tedy jen odškodnění za prodělaný úraz, bolestné, ale i za ušlou mzdu, za utracené peníze za cesty k lékaři, za ztížení společenského uplatnění a v neposlední řadě i za případné duševní útrapy příbuzných při těžkých zraněních. V potaz je třeba vzít i nutnost splácet úvěry, hypotéku, leasing apod.

„Novou zbraň dal lidem do ruky nový Občanský zákoník,” upozornil Tomáš Beck ze společnosti Vindicia. Na příkladu zraněného motorkáře, který si při dopravní nehodě, protože mu na silnici nedal řidič osobního vozidla přednost, zlomil obě nohy, dále zmínil dopad jeho zranění na celou rodinu.

„Nejde jen o kompenzaci výpadku příjmu manžela a přiměřené bolestné. Takové zranění má vliv i na jeho blízké. Manželka často musí zůstat doma, aby manžela ošetřovala. Oba musí dojíždět k lékaři. Výpadek příjmů může ohrozit splátky hypoték, půjček nebo leasingu u auta. Z pomyslných 30 až 50 tisíc za dvojitou zlomeninu je tak najednou třeba desetkrát vyšší částka, která už může rodinu finančně velmi bolet.“

Zajistěte svědky, schovávejte dokumenty

V případě nehody je v prvé řadě důležité zajistit si co nejvíce svědků. Často se stává, že viník nehody odmítá spolupracovat a přiznat, že chybu udělal on. „Je nutné zajistit si co nejvíce svědků, kteří na místě byli a nehodu viděli. Vezměte si na ně telefonní čísla, požádejte je o jméno. Kdyby kdokoliv přišel se lží o nehodě, svědci potvrdí, jak se nehoda skutečně stala,“ doporučil Beck.

Pro vymožení odškodného je důležité mít i veškeré podklady. „Schovávejte naprosto všechny dokumenty, které souvisí nejen s nehodou a vaším zdravotním stavem, ale třeba i s návštěvami rodiny a podobně,“ doporučil Beck. Pokud za zraněným do nemocnice cestuje jeho rodina, měla by si schovávat veškeré jízdenky nebo si psát cesťáky kvůli projetému palivu. I to je součástí odškodnění. Cesťáky si veďte i při kontrolních návštěvách u lékaře. Hned po nehodě si vyfoťte všechny modřiny a šrámy, je třeba je zdokumentovat.

Ztížení společenského uplatnění



Pro další vaše nároky je klíčový rok poté, co došlo k ustálení vašeho stavu. Už víte, jaká zranění se úplně zahojila i jaká budou mít důsledky pro váš další život. Právě tehdy můžete uplatnit kompenzaci za to, jak vás nehoda celkově ovlivnila.

Například jste před nehodou aktivně sportovali a nyní se pohybujete jen o berli? Pak velmi utrpěla kvalita vašeho života a máte nárok na další peníze, a to v podobě ztížení společenského uplatnění, což jak odborníci uvádějí, ve většině případů představuje nejvyšší finanční odškodnění, na které má poškozený nárok.

Mezi trestněprávním a občanskoprávním sporem je rozdíl

Obrovskou a bohužel velmi častou chybou lidí, kteří se chtějí domoci vyššího odškodného, je volba trestněprávního sporu.

„Je obvyklé, že když prokazatelný viník nehody nespolupracuje, právník radí hnát celou věc k soudu a řešit vše trestněprávní cestou. To je ale naprosto základní a zásadní chyba. Celý spor posune do naprosto nejisté roviny a navíc ji velmi výrazně protáhne,“ upozornil Beck.

Klíčem je takovou cestu řešit na občanskoprávním základě, odškodnění nemateriální újmy vymoci z povinného ručení na pojišťovně.

Své závazky nezapomeňte hradit



Vážným následkem zranění je pochopitelně i výpadek příjmu. Pokud musí rodina hradit pravidelné splátky úvěrů či hypotéky, může se brzy dostat do nepříjemné situace.

Rozhodně se nevyplatí se splácením závazků přestat. Pokud bude jejich úhrada po určitou dobu nad vaše síly, kontaktujte okamžitě věřitele a domluvte se na řešení vaší situace.

Nepřestávejte pochopitelně dál platit například i nájem a další náklady za bydlení.