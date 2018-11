Před několika lety si majitel pořídil byt za tři miliony korun , na tuto částku ho i pojistil (tzv. pojistná částka ).



Byt dále rekonstruoval, navíc ceny nemovitostí rostly a v současné době má byt hodnotu dvojnásobnou, tedy šest milionů korun (tzv. pojistná hodnota ). Sjednaná pojistná částka je tak oproti aktuální pojistné hodnotě poloviční.



V případě, že by na nemovitosti došlo například ke škodě ve výši dva miliony korun (tedy třetinové částce vůči skutečné hodnotě nemovitosti), pojišťovna by majiteli vyplatila pojistné plnění pouze ve výši jednoho milionu korun (v třetinové výši vůči pojistné částce).

Majiteli by tak vznikla finanční ztráta ve výši jednoho milionu korun.