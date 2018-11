bab, Novinky

Zbavte se drahých dluhů

Někteří lidé ve snaze pořídit si co nejdříve vytouženou věc či zážitek nepřemýšlí a zadluží se tzv. na první dobrou. Pak se jim může stát, že týden dovolené, kvůli kterému si půjčili nemalé peníze, splácí třeba rok, dva i déle. Už po dvou měsících splácení si moc dobře uvědomují, že to za to nestálo a dalších dvacet dva si to budou uvědomovat stále více a více. Mezi nejdražší totiž patří úvěry na zbytné věci, tedy na ty, které lze oželet.

Podobné to může být i s nákupy na kreditní karty, pokud dlužnou částku nesplatíte v bezúročném období. Poté se připravte na úroky dosahující i několika desítek procent.

„Nejhůře je na tom ten, kdo má více úvěrů, zejména od nebankovních společností či na kreditních kartách. S každou samostatnou půjčkou totiž platí další úroky. Pokud nemá možnost dluhy jednorázově splatit, nejvýhodnější bude je sloučit, tedy konsolidovat,” uvedl Michal Cibulka ze společnosti Broker Consulting.

„Vždy doporučuji nejprve se zbavit všech dluhů a pak teprve tvořit rezervy formou spoření či investic. Úrok půjčky vždy bude vyšší než možné zhodnocení vkladů,“ dodal.

Volné peníze nedržte na běžných účtech



Více než jeden bilion korun si Češi drží na svých běžných účtech a to i přesto, že peníze jim takto nijak nevydělávají, naopak vklady se jim postupně znehodnocují.

„Na běžných účtech se peníze téměř neúročí, a každý rok tudíž kvůli inflaci ztrácí svou hodnotu. Češi dobrovolně podstupují ztrátu svých peněz v domnění, že je tak chrání,“ upozornil Cibulka.

Vytvořte si provozní rezervu



Žít tzv. na doraz se nevyplácí. Každá domácnost by proto měla mít na běžný provoz vytvořenou rezervu. Z ní pak může bez větších problémů pokrýt případné nenadálé výdaje, například pořídit novou pračku či televizi.

Odborníci doporučují disponovat finanční rezervou zhruba ve výši šesti měsíčních výdajů domácnosti.

Vyřešte si bydlení

Ceny pronájmů v současné době rostou, v mnoha případech se proto vyplatí pořídit si vlastní bydlení i za cenu splácení hypotéky. Je však třeba splnit řadu podmínek. Tou hlavní je mít alespoň 20 procent z pořizovací ceny nemovitosti k dispozici.

„Další podmínky říkají, že výše dluhu žadatele o hypotéku by neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně by měl na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. Proto pořízení vlastního bydlení vyžaduje dlouhodobou přípravu a finanční plánování,“ upozornil Cibulka.

„Po splacení závazku se vlastníkovi nemovitosti rapidně snižují výdaje oproti člověku, který bydlí v nájmu. Proto vyřešení bydlení by mělo být jednou z priorit,“ dodal.

Nezapomeňte na kvalitní pojištění



Češi mnohdy zapomínají na kvalitní zabezpečení zdraví i majetku v případě nečekaných událostí. Nesprávně nastavené pojištění vám pak nemusí zajistit to, co je třeba.

„V oblasti zabezpečení svého zdraví Češi zapomínají zejména na pojištění invalidity. I v dnešní době se uchylují k náhradě levnějšího pojištění trvalých následků úrazu či pojištění invalidity důsledkem úrazu místo dražšího pojištění invalidity následkem nemoci,” zmínil Cibulka.

Především lidé s vyššími příjmy a podnikatelé by podle jeho doporučení neměli podceňovat pojištění invalidity z jakékoli příčiny. Právě invalidita totiž znamená největší zásah do rodinného rozpočtu.

Invalidita má zásadní dopad na společenské uplatnění, rodinnou situaci a především na finanční potřeby. Při sjednání invalidity bychom tak měli počítat s pojistnou částkou v řádech milionů korun. Těmto částkám zpravidla odpovídá i cena za toto pojištění. Důležité je také věnovat pozornost výlukám a omezením, čekací době, výplatě pojistného plnění a ostatním podmínkám pojištění.

Zajistěte se na stáří



I přesto, že mají Češi rádi finanční jistotu, tak tvoření rezerv na stáří podceňují. Někteří se dokonce spoléhají na starobní penzi od státu. „Penze od státu není jistota, ale naopak velmi nejistá proměnná, jak ukazují změny během posledního čtvrt století. Jedinou jistotu tak lidé získají, pokud si na důchod budou tvořit rezervy sami,“ upozornil Cibulka.

Na tvorbu rezerv v horizontu desítek let jsou vhodné pravidelné investice. Čas hraje ve prospěch zhodnocení, takže čím dříve začnete, tím levnější to pro vás bude.

Investice můžete už od malých částek - například od pěti set korun měsíčně. Při spoření na 30letém horizontu a s možným čtyřprocentním zhodnocením bude možný výnos 347 025 korun, u tisícikoruny už lze počítat s 694 049 korunami. To ale na zajištění renty na stáří pořád není mnoho. Ideální je si tedy odkládat měsíčně několik tisíc korun, kdy už lze počítat s milionovými částkami. Pokud nic neponecháte náhodě a budete pravidelně investovat tři tisíce korun měsíčně po dobu 30 let, tak můžete počítat s částkou 2 089 089 korun.