Jakub Svoboda, Právo

Návrh z pera poslance hnutí ANO Karla Raise odstraňuje přetrvávající daňovou diskriminaci lidí, kteří si pořizují bydlení v menším domě s několika bytovými jednotkami.

Na rozdíl od lidí, kteří kupují byt v bytovém domě nebo celý rodinný dům, totiž rodiny, které si v minulých letech koupily byt v rodinném domě, musí kvůli chybě v legislativě daň platit. A i lidé, které finanční úřady před několika lety samy ujišťovaly, že jsou od placení daně z nabytí nemovitých věcí stejně jako ostatní vlastníci bytů osvobozeni, nakonec musejí od loňska na zpětně vyměřené dani doplácet desetitisíce až statisíce korun.

Na rozdíl od koupě v bytovém domě se za byt v rodinném domě daň platí

Čeští zákonodárci se před pěti lety rozhodli, že nepřímo podpoří mladé rodiny osvobozením od daně z nabytí nemovitosti (dříve daň z převodu nemovitostí) ve výši čtyř procent z ceny nemovitosti při první koupi bytu či rodinného domu v době do pěti let od kolaudace.

Domky se často parcelují

Senátoři, kteří schválili zákonné opatření, si ale nevšimli, že je tu také stavební zákon. A ten rozlišuje mezi bytem v bytovém domě a v rodinném domě. Na problém jako první upozornilo Právo už loni v březnu.

Raisův návrh už dříve podpořila vláda. Rodinný dům může mít podle předpisů nejvýše tři byty. Stavebních projektů, ve kterých se bytové jednotky v nově postavených rodinných domech vymezují, v posledních letech výrazně přibylo.

Jak Rais upozornil, prodávajícím se v těchto domech lépe prodávají bytové jednotky než vlastnický podíl, navíc za tři prodané bytové jednotky může prodávající získat více peněz než za celý dům. Další výhodou je, že na rodinné domy jsou kladeny odlišné požadavky a v některých místech je územní plán umožňuje stavět i tam, kde se nesmí stavět bytové domy.

Hrubý dopad daňového osvobození bytů v rodinných domech na státní rozpočet odhadl Rais na 85 až 100 milionů korun ročně. S obdobným návrhem přišel už loni v dubnu tehdejší ministr financí a nynější premiér Andrej Babiš (ANO), Sněmovna o něm ale do voleb nestihla rozhodnout.

Ti, kdo už zaplatili, mají smůlu. Stát si jejich peníze nechá

Novela, která již prošla prvním čtením, má pomoci lidem, kteří budou byty v rodinných domech teprve kupovat. Těm, kteří tak již učinili a daň z nabytí nemovitých věcí zaplatili, ji Finanční správa vracet nebude.

„Finanční správa nebude zpětně činit kroky vedoucí ke změně nebo vrácení daně z nabytí nemovitých věcí. Nová právní úprava se bude uplatňovat až na případy vzniklé po dni nabytí účinnosti uvedeného poslaneckého návrhu zákona,“ sdělil už dříve Právu mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Piráti chtějí zavést druhou sazbu

Jak již avizoval poslanec ODS Vojtěch Munzar, občanští demokraté předloží ve druhém čtení ve Sněmovně návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti, nebo alespoň na její snížení.

Svoji novelu k dani z nabytí nemovitosti předložili i Piráti. Ti navrhují zavést sníženou dvouprocentní sazbu vedle nynější čtyřprocentní, která by se vztahovala na nové i starší nemovitosti s cenou do čtyř milionů korun, resp. osmi milionů v případě dvou kupujících nebo nabývání do společného jmění manželů. U nemovitostí nad tuto cenu by nabyvatel zaplatil dvě procenta ze čtyř milionů a čtyři procenta z částky nad tuto cenu.

Pro získání nižší sazby by však člověk musel splnit řadu podmínek - například tu, že nevlastní jinou nemovitost k bydlení. Obdobná legislativa platí podle pirátů i v několika jiných státech EU.

„Chceme podpořit sílící požadavky mladých i starších generací na vlastní trvalé bydlení,“ uvedl předkladatel návrhu pirátský poslanec Tomáš Martínek. Vláda s tímto návrhem vyslovila nesouhlas, nyní se jím budou zabývat poslanci.