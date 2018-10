Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Ve spolupráci s odborníky zaměřenými na problematiku pojistného trhu přinášíme shrnutí pěti základních otázek, na něž byste měli ještě předtím, než si pojistku sjednáte, znát odpovědi.

Jaké jsou klíčové výluky a krácení plnění?

Pojistný trh je zavalen nabídkami rozličných typů životních pojištění, které se zaměřují na různé cílové skupiny klientů. Pořídit si tu pravou byste měli na základě reálného užitku, který vám přinese, ne podle výhod, které vám bude nabízet pojišťovna, resp. její zástupce.

„Pokud si životní pojištění pořizujeme především proto, aby pojišťovna plnila, když se nám něco vážného přihodí, tak platí, že čím méně má pojistka klíčových výluk, tím vyšší je užitná hodnota pro nás. Klíčové výluky se vztahují na situace, které nastávají poměrně často nebo mohou způsobit významnou finanční ztrátu,” upozornil Dušan Šídlo ze společnosti Broker Trust.

Při výběru pojistky se proto zajímejte, jaké výluky z pojištění mohou mít vliv na pojistné plnění, tedy v jakých případech vám pojišťovně může plnění krátit či vůbec neposkytnout. „Některé výluky uplatňuje většina pojišťoven, jiné jsou specifické pouze pro některé pojišťovny, proto porovnávejte pečlivě," dodal Šídlo.

Co všechno pojišťovna garantuje?

Uzavřením pojistné smlouvy obě strany respektují stanovené pojistné podmínky. Je ale otázkou, zda budou platit po celou dobu trvání pojištění, nebo je určitých okolností může pojišťovna změnit. A pokud ano, tak za jakých?

Položte pojišťovně i dotaz na další garance spojené s pojištěním. Ptejte se i na to, zda vám může pojišťovna dané pojištění vypovědět, a za jakých podmínek.

„Změny se mohou projevit prakticky i ve vaší peněžence, pokud pojišťovna může v průběhu času navýšit pojistné. Nebo budete platit fixní částku po celou dobu?” přiblížil Dušan Šídlo další z dotazů, který byste měli pojišťovně položit.

Jak dále dodal, totéž platí i pro oceňování úrazů, které se neustále vyvíjí. Chtějte vědět, zda bude pojišťovna při oceňování konkrétního zranění postupovat podle tabulek platných v době podpisu smlouvy nebo v době pojistné události.

Kolik pojištění stojí a je možné někde ušetřit?

Mnozí lidé srovnávají jednotlivé pojistky podle jejich ceny. odborníci však upozorňují, že cena pojistky ale rozhodně nevypovídá o její kvalitě.

Pokud se vám podaří najít tu úplně nejlevnější pojistku na trhu, pravděpodobně nebude splňovat všechny vaše požadavky na pojistné krytí. Musíte proto počítat s tím, že čím vyšší rozsah krytí, vyplácené limity nebo nízký počet výluk budete požadovat, tím víc si připlatíte. Důležité je proto zaměřit se na optimální kombinaci poměru cena vs. výkon.

„Soustřeďte se především na to, aby vám nebo vašim blízkým pojistka skutečně pomohla v případě nejvýraznějších rizik, jako jsou dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita a úmrtí. Chcete-li ušetřit, zvažte pojištění, u kterého se bude časem pojistná částka snižovat – přeci jen v 60 letech budete potřebovat pro zajištění životní úrovně po zbytek život méně peněz než v 40 letech,” doporučil Šídlo.

Další možností je využít příspěvku zaměstnavatele. Ušetřit můžete i na daních. A pokud žijete zdravě, například nekouříte nebo netrpíte nadváhou, můžete získat od pojišťovny zajímavé slevy.

Je pojištění flexibilní?

Zajímejte se i o to, zda budete moci pojistné částky či pojištění jednotlivých rizik v průběhu času měnit.

Důležitá jsou i další nastavení smlouvy, například sankce v případě jejího předčasného vypovězení. Může se vám totiž stát, že se v průběhu trvání vaší pojistky objeví na trhu výrazně lepší nabídka pojištění, jehož sjednání by se vám vyplatilo.

Pozornost věnujte také čekacím lhůtám či tomu, zda pojistná ochrana běží hned od podpisu smlouvy nebo na zahájení kompletní ochrany musí uběhnout předem stanovený čas.

Jaké jsou povinnosti pojištěného?

Důležité je také si uvědomit, že v průběhu trvání smlouvy musíte plnit tzv. oznamovací povinnost. Musíte tedy například hlásit změny ve vašich osobních údajích, trvalém bydlišti apod.

„Dále musíte oznamovat vše, co vede ke změně takzvaného pojistného rizika. Bývá to zpravidla změna povolání, provozovaných sportovních či jiných rizikových aktivit, významná změna ve finančním příjmu a tak dále. Zhoršení zdravotního stavu do tohoto výčtu pochopitelně nepatří,” doplnil Šídlo.

Co vám oznamovací povinnost ukládá, byste měli znát a dodržovat, aby vám například kvůli jednomu zapomenutému e-mailu pojišťovna nekrátila případné plnění.