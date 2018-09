bab, Novinky, Právo

Vyplývá to z údajů ukazatele Fincentrum Hypoindex, který od roku 2003 sleduje průměrnou úrokovou sazbu hypoték bez ohledu na dobu fixace.

V srpnu úrokové sazby hypoték vzrostly, v porovnání s červencem se průměrná úroková sazba navýšila o tři setiny procentního bodu. I tak ale klienti projevili o sjednání hypotečních úvěrů větší zájem a uzavřeli celkem 8475 smluv, o 1459 více než v červenci.

„Stejně jako v červenci i během srpna držely všechny významné banky své sazby téměř na předchozích úrovních. V zásadě nechtěly při zvýšeném zájmu o úvěry před platností doporučení ČNB zpřísňujících testování bonity přenechat klienty konkurenci,” uvedl Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Vyšší objem i v meziročním srovnání

V porovnání s červencem byl v srpnu vyšší i objem sjednaných hypoték, celkem 18,788 miliard korun. V meziměsíčním srovnání se jedná o nárůst v hodnotě 3,4 miliard korun.

I přesto, že v loňském srpnu byly hypotéky podstatně levnější, průměrná úroková sazba dosáhla hodnoty o polovinu procentního bodu nižší (2,51 procenta), lidé si sjednali letos sjednali o 7520 miliónů korun více.

Česká spořitelna zdražuje, Air Bank zlevňuje

Přísnějšími pravidly pro poskytování hypoték nastavenými Českou národní bankou se banky začnou řídit již za několik dní, do té doby mají klienti možnost získat úvěry za výhodnějších podmínek. Je ale pravděpodobné, že ne všichni žadatelé to stihnou, některé banky proto zdražují. Například Česká spořitelna zvýšila od 17. září úrokové sazby u všech fixací. Hypotéky s fixací na jeden až pět let zdražily o 0,2 procentního bodu, ostatní o něco méně.

„Nyní již banky nemají důvod vyčkávat, protože od prvotního zájmu k samotné žádosti, natož pak k podepsání smlouvy, uběhne vždy nějaký čas a čím více se blíží říjen, tím je menší pravděpodobnost, že se vše stihne dořešit do jeho počátku. Nyní nás tak čeká postupná reakce bank na novou situaci. Lze předpokládat, že banky si zvyšování sazeb rozloží na více kroků, aby tak mohly snáze reagovat na konkurenci,” doplnil Rajdl.

Na druhou stranu se opačným směrem vydala Air Bank, která počátkem září úrokové sazby snížila o 0,1 procentního bodu.