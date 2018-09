bab, Novinky

Firmy v České republice nemají povinnost u nabízených volných pracovních pozic uvádět výši mzdy. Je to rozdíl oproti Slovensku, kde od května platí zákonná úprava, která nařizuje firmám v pracovních inzerátech zveřejňovat údaj o základní mzdě na inzerovaném místě.

Přitom firmy, které výši nabízené mzdy v inzerátu uvedou, získají mnohem více uchazečů o volná místa. Na takovéto inzeráty totiž odpovídá v průměru o 50 procent více zájemců.

Z průzkumu společnosti Profesia navíc vyplynulo, že prakticky každý člověk by uvítal, kdyby se už z inzerátu dozvěděl, jaký plat by mohl pobírat. Pouhých pět procent lidí si myslí, že by v inzerátu mzda být uvedena neměla.

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Každému druhému člověku by stačilo, kdyby se z inzerátu dozvěděl alespoň minimální mzdu, kterou by na dané pozici mohl získat. Čtvrtina by chtěla znát základní mzdu, každý desátý jak mzdu, tak odměny. Osm lidí ze sta by se spokojilo s uvedením platového rozmezí.

Personalisté: Uvedení mzdy je kontraproduktivní

Zatímco naprostá většina zaměstnanců by povinné zveřejňování nabízené mzdy v inzerátech uvítala, podle mnoha HR odborníků je to spíše kontraproduktivní. Dokonce by to prý mohlo pracovníkovi i uškodit. K přijímacímu pohovoru by se například mohl dostavit uchazeč prakticky bez zkušeností, které firma požaduje, ovšem byl by šikovný a firma by měla zájem. Jenže personalista ho musí odmítnout, protože inzerovanou mzdu by mu nabídnout nemohl.

Personalisté vidí i problém v odhalení platové strategie před konkurencí. Navíc zveřejnění nabídky pro nově najímaného kolegu může vnést také nezdravou atmosféru do kolektivu, zvláště pokud jde o manažerské posty nebo pozice dobře honorovaných specialistů.