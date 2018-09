Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Agentura STEM/MARK se ve svém červencovém průzkumu zaměřila na to, zda současná platová a bytová situace u vybraných profesí, které jsou pro chod hlavního města nepostradatelné, může být potenciálním důvodem k jejich odchodu z Prahy.

Cena a dostupnost bydlení patří mezi čtyři nejzávažnější problémy, které trápí nízkopříjmové skupiny obyvatel Prahy. Hůře je hodnoceno pouze parkování. Obzvlášť silně oba tyto problémy pociťují mladí Pražané na počátku životní dráhy. Drahé nájmy jsou podle průzkumu největším problémem pro devět z deseti z nich. Mladí lidé na počátku profesní dráhy na kvalitní bydlení právě kvůli extrémně vysokému nájemnému nedosáhnou. Dostupnost bytů je zásadním problémem pro více než dvě pětiny mladých.

Nemovitostí k prodeji či pronájmu je méně

Také pražští zaměstnanci z řad zdravotních sester, učitelů, řidičů, hasičů či policistů hodnotí cenu a dostupnost bytů jako závažný problém. Na druhou stranu stejné profese mimo Prahu tyto dva faktory až tak netrápí, v místě svého bydliště vnímají jako mnohem větší problém parkování a dopravní situaci obecně.

Poměr příjmů a nákladů na bydlení zásadně ovlivňuje kvalitu života a stává se důležitým faktorem při rozhodování o místě bydliště či pracoviště. „To, že Pražané z vybraných skupin považují ve většině své náklady na bydlení za příliš vysoké, se může v budoucnu stát pro Prahu velkým problémem,“ uvedla Jana Proboštová z agentury STEM/MARK.

Zhruba každý druhý pražský pracovník ve vybraných profesích si umí představit změnu profese, čtyři z deseti jsou pak ochotní uvažovat i o změně lokality práce. „Odstěhovat se za prací ven z Prahy je pak s ohledem na cenu bydlení deklaratorně výrazně atraktivnější než se do Prahy přistěhovat,“ uvedli autoři průzkumu.

Vyšší ceny v Praze přesouvají zájemce o byty do Středočeského kraje, kde jsou ceny o trochu nižší Jakub Veverka, Videobydlení.cz

Počet nemovitostí k prodeji či pronájmu v Praze přitom klesá, a to zejména těch cenově dostupných. Podle studie Sdružení pro architekturu a rozvoj může v hlavním městě v roce 2030 chybět až 50 tisíc bytů.

Za poslední tři roky vzrostly prodejní ceny nových bytů v Praze téměř o 70 procent, výrazně zdražily ale i starší byty. „Vyšší ceny v Praze přesouvají zájemce o byty do Středočeského kraje, kde jsou ceny o trochu nižší. Předpokládáme, že ceny budou dále růst, avšak ne v takovém tempu jako doposud,“ sdělil Právu jednatel realitního portálu Videobydlení.cz Jakub Veverka.

Zatímco v Praze i ceny starších bytů dál znatelně rostou, v některých krajích se již přiblížily stagnaci. „Očekávali jsme, že ceny v některých krajích přestanou růst až na konci roku, ale registrujeme to už teď. A to hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji nebo na Vysočině. Myslím, že by zde do konce roku mohly jít ceny dokonce dolů. Ubývají kupující, kteří jsou ochotni a schopni vysoké ceny za nemovitosti akceptovat. Studna prostě není bezedná,“ uvedl provozní ředitel Fincentrum Reality Martin Fojtík.

Vyšší platy, ale i vyšší náklady

Průzkum STEM/MARK také ukázal, že platy u vybraných profesí jsou sice v Praze o něco vyšší než v ostatních městech, i tak mají ale Pražané poměr výdajů na bydlení větší než zbytek republiky.

Náklady na bydlení v Praze tvoří v průměru více než dvě pětiny měsíčního příjmu, u mladých lidí je to dokonce téměř polovina. Mimo Prahu spolkne bydlení jen přibližně třetinu příjmů těchto nízkopříjmových skupin.

Zatímco mimopražským se i třetinový podíl zdá vysoký, pražští ho považují za adekvátní životu ve velkoměstě.

Kolik procent příjmu u vybraných profesí představují náklady na bydlení

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Průzkum se zaměřil i na zmapování postojů zástupců vybraných profesí k finančnímu příspěvku na bydlení, který formou zaměstnaneckého benefitu někteří dostávají. Zájem o něj má pouze třetina dotazovaných, nejčastěji policisté.

Některé z profesí ho využívají k bydlení na ubytovnách, které ale nejsou vnímány příliš pozitivně: „Leze to tady hodně na nervy, s jedním člověkem sdílet jednu místnost,“ popsal podmínky na ubytovnách jeden z dotazovaných.

Mnohem atraktivnější by pro dotázané byl až příspěvek ve výši alespoň poloviny nájmu.

Zájem o bydlení s dotovaným nájemným by podle průzkumu byl enormní, a to hlavně mezi mladými lidmi.

Myšlenka dotovat bydlení profesím, které město potřebuje, našla velkou odezvu hlavně mezi mladými – souhlasí s ní osm z deseti z nich. Nejčastěji by takový benefit lidé přisoudili hasičům a zdravotním sestrám.

Problém i pro studenty

Nedostatek bytů doléhá také na studenty. „Konkrétně v Praze bývají koleje plné, a tak studentům nezbývá nic jiného než jít do bytu. Problémem je, že ne každý vlastník bytu chce pronajímat studentům, od kterých se neočekává, že budou klidní a nehluční,“ uvedl Veverka.

Podle Markéty Čiperové z realitní kanceláře Century 21 Ruby je již několik let začátkem školního roku standardně vyšší počet zájemců o pronájem z řad studentů vysokých škol. „Studenti často volí formu spolubydlení, vyšší je tedy poptávka po vícepokojových bytech s neprůchozími pokoji. Cena na jednoho studenta v takovýchto bytech se blíží ceně na studentských kolejích, ale standard bydlení je většinou vyšší,“ dodala Čiperová.