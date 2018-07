Novinky, Právo

Důvodů pro nákupy v zahraničních e-shopech je několik. Například některé zboží - elektronika či oblečení - je u nás dražší než jinde, navíc přes nedávné oslabení koruna již několik měsíců posiluje vůči euru, dolaru i jüanu. Oproti posledně jmenované měně o 14 procent za uplynulý rok.

Češi si toho jsou vědomi a není tedy divu, že on-line v cizině nakupují stále častěji. Sice zaplatí clo, ovšem poštovné se u velkých e-shopů většinou neplatí, nehledě na výrazně nižší ceny zejména na čínských internetových obchodech.

Češi nakupují hlavně v čínských e-shopech



Podle lednového průzkumu zadaného společností ESET nakoupilo v čínských e-shopech již 42 procent českých uživatelů internetu. AliExpress.com, Dresslink. com, dx.com, Tinydeal.com či Everbuying.net se v současné době v žebříčku popularity řadí hned za českými internetovými obchody.

Výsledky průzkumu potvrzují i data bank sledující útraty svých klientů. „Předloni nakupovali klienti mBank pod vánoční stromeček nejčastěji v e-shopu Alza, o posledních Vánocích ovšem už v čínském AliExpressu,“ uvedl Pavel Vlček z mBank.

Méně raketově, ale stejně významně roste i podíl nakupujících v evropských a amerických e-shopech. Podle zmiňované analýzy nakupuje v on-line obchodech sídlících v zemích Evropské unie 13 procent Čechů a v amerických stejný podíl.

Levné zboží bez cla i DPH



Zásilky zboží zaslané ze zemí mimo EU jsou osvobozeny od cla a DPH do hodnoty 22 eur (zhruba 570 korun).

Při překročení tohoto limitu se ze zboží v ceně od 22 do 150 eur vyměří DPH, a to z jeho úhrnné hodnoty, tedy z ceny zboží plus veškerých nákladů, jako je dopravné, pojištění či skladovné.

Ze zboží dražší než 150 eur je nutné uhradit DPH i clo dle kombinované nomenklatury celního sazebníku.

Osvobození se nevztahuje na alkoholické výrobky, parfémy, tabák a tabákové výrobky. Zásilky neobchodní povahy, které posílá soukromá osoba jiné soukromé osobě, jsou od cla osvobozeny, pokud hodnota balíčku nepřesahuje 45 eur.

V rámci tohoto limitu lze přiznat osvobození od dovozního cla i na alkohol, parfémy, tabák a tabákové výrobky, byť v omezeném množství.